Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - La Police nationale démantèle un gang à Saaba

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le Commissariat de Police de District (CPD) de Saaba a mis fin aux activités d'un réseau de présumés malfrats spécialisés dans le vol et le recel de biens, notamment de vélomoteurs, à Saaba et à Ouagadougou. Le groupe ciblait principalement les personnes ayant récemment acquis de nouvelles motos, qu'il repérait avant de procéder à des filatures.

Les suspects s'introduisaient frauduleusement, parfois par effraction, dans les domiciles, commerces ou fermes de leurs victimes. Ils emportaient motos, téléphones portables, numéraire et divers objets, ensuite revendus à vil prix sur le marché noir.

Ce réseau est impliqué dans plusieurs cas de vols avec effraction commis dans différents quartiers de Ouagadougou et à Saaba. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont interpellé des membres actifs du gang et saisi quatre (04) motos lors de l'opération.