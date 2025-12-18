Sénégal: Saraya - Des transferts monétaires lancés pour soutenir les ménages vulnérables

Le Comité départemental de développement (CDD), consacré au lancement du projet de transferts monétaires en faveur des ménages vulnérables, s'est tenu hier à Saraya. La rencontre a également marqué la mise en place du comité départemental de pilotage Saraya-Salémata, dans la région de Kédougou.

Cet atelier de lancement a permis de présenter officiellement le projet, d'harmoniser les visions des différents acteurs, de préciser les rôles et responsabilités, ainsi que de valider les mécanismes opérationnels de mise en oeuvre. Il a réuni les chefs de services déconcentrés de l'État, les élus locaux et les représentants communautaires, sous la présidence du préfet de Saraya, Babacar Niang.

Ce projet, porté par Plan International Sénégal avec l'appui du Start Network Sénégal et du comité de gouvernance, vise à apporter une réponse rapide à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante dans les départements de Saraya et de Salémata. D'une durée de deux mois, cette intervention d'urgence cible les ménages les plus exposés.

Selon Pape Alioune Deck, spécialiste du partenariat et point focal national de la gestion des catastrophes à Plan International Sénégal, le projet vient en complément des efforts de résilience déjà engagés au niveau local. « La plateforme Start Network a mobilisé des fonds pour soutenir les ménages touchés par l'insécurité alimentaire, particulièrement dans le département de Saraya », a-t-il expliqué. Il a précisé que la mise en oeuvre est assurée par Plan International en collaboration avec l'ONG La Lumière.

2 159 ménages ciblés dans la région de Kédougou

À l'échelle de la région de Kédougou, 2 159 ménages, soit 21 590 personnes, sont ciblés sur la base de dix personnes par ménage. Le département de Saraya bénéficie à lui seul de 1 200 ménages. Chaque bénéficiaire recevra un transfert de 6 250 FCFA par personne, plafonné à dix personnes par ménage. La répartition concerne les communes de Bembou, Missirah, Madina Baffé, Saraya, Khossanto et Sabodala.

Dans ses recommandations, le préfet du département de Saraya, Babacar Niang, a invité les acteurs à mettre l'accent sur la sensibilisation des populations, la promotion des activités génératrices de revenus, la lutte contre les feux de brousse, la sécurisation des périmètres maraîchers et l'accès à l'eau. Il a également annoncé la mise en place prochaine d'un comité de pilotage inclusif et appelé à une forte implication des femmes dans la réussite du projet.