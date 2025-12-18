Afrique de l'Ouest: ALTEN s'implante au Sénégal pour créer un hub technologique dans la région

17 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le groupe ALTEN, leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technologies, annonce son implantation au Sénégal, marquant une nouvelle étape de sa stratégie de développement sur le continent africain.

Cette initiative vise à poser les fondations d'un hub technologique dédié à l'Afrique de l'Ouest et à accompagner la transformation numérique de la région.

Dès son lancement, ALTEN Sénégal a recruté plus de 140 consultants et noué des partenariats avec 12 écoles et universités locales afin de former de jeunes talents dans les domaines des réseaux, des télécommunications, de l'IT et de l'ingénierie industrielle.

La filiale sénégalaise ambitionne, à moyen terme, de tripler ses effectifs pour atteindre 300 collaborateurs, tout en élargissant son périmètre d'activités, notamment dans l'IT et l'ingénierie industrielle, a indiqué Didier Marchet, directeur des centres offshore du groupe ALTEN.

