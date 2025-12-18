Congo-Brazzaville: Des étudiants divisés sur la grève des enseignants à l'université Marien Ngouabi

18 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Au Congo-Brazzaville, les enseignants de l'université Marien Ngouabi ont entamé une grève depuis le 17 novembre. Ils demandent le paiement de cinq mois d'arriérés de salaires. Un mois après, le mouvement se poursuit mais ne fait pas l'unanimité chez les étudiants.

Au rez-de-chaussée d'un immeuble de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de cet établissement du Congo-Brazzaville, Jules Christ se dit « fatigué » par cette grève des enseignants, après un mois passé chez lui. « Cela nous dérange énormément, parce que c'est un temps que nous perdons, dit cet étudiant en Sciences et techniques de la communication. Nous sommes à la maison, les notions accumulées disparaissent petit à petit. Et, lorsque nous reviendrons, les cours seront bâclés. Et du coup, nous serons évalués de manière très rapide. Cela ne nous avantage toujours pas. »

Cela fait quatre semaines que les portes des 11 établissements que compte l'université Marien Ngouabi sont closes. Anaclet Loubaki est en master 1 de droit. Il soutient les enseignants : « Cela nous impacte et concernant la formation aussi. Le système fait qu'aujourd'hui on paie les docteurs [enseignants, NDLR] et au moins deux mois après, [les gouvernants] ne paient plus les docteurs. Cela devient comme une répétition, c'est agaçant, parce que quand les gens, travaillent, ils méritent un gagne-pain. »

Des négociations ont été entamées avec le gouvernement. Mais l'intersyndicale, à l'origine de la grève, n'a pas donné suite aux sollicitations de RFI pour connaître l'avancée des discussions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.