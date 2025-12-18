Ile Maurice: Nouvelle tour de contrôle - Le projet relancé avec l'appui de l'Inde

Le projet de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) s'apprête à connaître un nouveau départ. Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) a accueilli, le mercredi 17 décembre, une délégation d'officiers du gouvernement indien pour une visite du chantier, dont les travaux étaient à l'arrêt depuis plusieurs années.

Les experts indiens ont procédé à une évaluation de l'état d'avancement du projet et ont pris note des travaux restant à réaliser. Cette visite technique vise à mieux définir le soutien financier et l'assistance technique que l'Inde apportera à l'achèvement de cette infrastructure jugée stratégique pour la modernisation et le développement de l'aéroport mauricien.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la visite officielle du Premier ministre, Navin Ramgoolam, en Inde en septembre. À cette occasion, le gouvernement mauricien avait obtenu un appui financier ainsi qu'une coopération technique de l'État indien pour plusieurs projets prioritaires, dont l'achèvement de la nouvelle tour de contrôle.

Dans la matinée, ce mercredi, les officiels indiens ont également tenu une réunion de travail avec des représentants du bureau du Premier ministre, du ministère des Finances et de l'aéroport, afin de baliser les prochaines étapes de mise en oeuvre du projet.

Pour le Chief Executive Officer d'AML-ATOL, Lormus Bundhoo, cette visite marque un tournant décisif. «Elle constitue une étape déterminante pour la relance d'un projet essentiel au développement futur de notre aéroport et au soutien de la croissance du trafic aérien dans des conditions de sécurité optimales. Le soutien et l'expertise des partenaires indiens nous permettent d'envisager une reprise prochaine des travaux et la mise en service de la nouvelle tour dans un avenir proche», a-t-il déclaré.

Pour rappel, le chantier avait été interrompu en juillet 2020 à la suite de la mise sous administration de l'entreprise chargée des travaux, entraînant l'annulation du contrat. Aujourd'hui, le projet bénéficie d'un nouvel élan, ouvrant la voie à la reprise prochaine des travaux et à la réalisation d'une infrastructure moderne, indispensable à la sécurité et à l'efficacité des opérations aéroportuaires.