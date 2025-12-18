Ile Maurice: Des averses passagères et des vents soutenus attendus

Des nuages associés à un flux modéré du secteur est influencent le temps local par moments, selon le bulletin émis par la station météorologique de Vacoas ce jeudi 18 décembre à 4 h 30.

Le temps sera généralement mi-couvert ce matin et au cours de la journée. Il deviendra parfois nuageux, notamment sur l'Est, le Sud et le Plateau central, où des averses passagères sont attendues.

Les températures maximales varieront entre 24 et 27 °C sur les hauteurs, tandis que les régions côtières enregistreront entre 30 et 32 °C. Au cours de la nuit, des averses passagères persisteront, principalement sur la partie est de l'île, au sud et sur les terrains élevés. Les températures minimales oscilleront entre 18 et 20 °C sur le plateau central et entre 22 et 25 °C sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est à une vitesse de 20 à 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des vagues avoisinant les trois mètres. Les autorités déconseillent les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'est et du sud.