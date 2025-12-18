Ile Maurice: Découverte d'un corps en mer, une enquête ouverte

Un drame s'est produit, mardi, à Pont-Naturel, dans le sud de l'île. Aux alentours de 18 h 30, la National Coast Guard a été alertée de la présence d'un homme en difficulté en mer.

Dépêchée sur les lieux, l'unité héliportée de la police, MPH 03, a repéré un homme flottant en mer, à environ 200 mètres au sud de la falaise de Pont-Naturel. L'homme a été hélitreuillé puis transporté d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, où son décès a été officiellement constaté par le personnel médical.

Le corps a ensuite été transféré à la morgue du même hôpital et une autopsie sera pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès. L'identité de la victime demeure inconnue à ce stade.

Toutefois, selon des témoins présents sur les lieux, il s'agirait d'un touriste. Cette information n'a pour l'heure pas été officiellement confirmée par les autorités. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de ce drame. Les autorités invitent toute personne disposant d'informations pouvant aider à l'identification de la victime à se manifester auprès du poste de police le plus proche.