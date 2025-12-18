Ile Maurice: La communauté musulmane Ahmadiyya réaffirme son engagement pour l'unité et le vivre-ensemble

La communauté musulmane Ahmadiyya de Maurice (CMA) a organisé, le 13 décembre, la 62e édition de sa convention annuelle, le Jalsa Salana, au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC).

Cet événement spirituel d'envergure s'est tenu en présence de plusieurs personnalités politiques, dont le Junior Minister du Tourisme, Sydney Pierre, le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, et le ministre des Infrastructures publiques, Ajay Gunness, ainsi que d'autres invités, issus de divers horizons.

Organisé sous l'égide de l'Amir et président de la CMA, le Jalsa Salana se veut avant tout une rencontre non matérielle et profondément spirituelle. Loin de toute considération économique ou politique, cette convention annuelle a pour objectif principal de permettre aux fidèles de se rapprocher de Dieu, de renforcer leur foi et de cultiver des liens d'amitié et de solidarité, tant au sein de la communauté qu'avec l'ensemble de la société mauricienne.

La première convention du Jalsa Salana remonte à 1991 en Inde, marquant le début d'une tradition aujourd'hui solidement ancrée dans l'île. Depuis, l'événement est devenu un rendez-vous majeur pour la communauté musulmane Ahmadiyya, mais aussi un espace de dialogue ouvert, favorisant la compréhension mutuelle et le respect entre les différentes communautés religieuses et culturelles de l'île.

À travers cette 62e édition, la CMA a réaffirmé sa volonté de bâtir des ponts entre les communautés à Maurice, de promouvoir des valeurs de paix, de tolérance et de fraternité, et de mettre la spiritualité au service du bien commun. Les échanges et interventions ont mis en lumière l'importance du vivre-ensemble et du service à la communauté, principes chers à la philosophie du Jalsa Salana.

Dans un contexte mondial souvent marqué par les divisions, cette convention annuelle se présente comme un message fort en faveur de l'unité, rappelant que le dialogue intercommunautaire et le partage de valeurs humaines restent des piliers essentiels pour une société mauricienne harmonieuse et solidaire.