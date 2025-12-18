Ile Maurice: «Re-Assessment» - L'heure de la seconde chance a sonné

C'est la dernière ligne droite pour les élèves concernés par les examens de réévaluation du Primary School Achievement Certificate (PSAC).

Le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a officiellement publié le calendrier des épreuves, qui débuteront aujourd'hui, 18 décembre, tandis que le ministère de l'Éducation rappelle que des cours de rattrapage ont été organisés en amont afin de mieux préparer les candidats.

Selon le calendrier officiel du MES, les examens de réévaluation s'étaleront sur trois journées clés, à savoir les 18, 19 et 22 décembre.

Les candidats ouvriront le bal aujourd'hui avec l'épreuve l'anglais, prévue de 9 h à 10 h 45, suivie de l'histoire/géographie, de 12 heures à 13 h 45. Le lendemain, vendredi 19 décembre, place aux mathématiques, programmées de 9 heures à 10 h 45. Enfin, les examens s'achèveront le lundi 22 décembre, avec le français de 9 heures à 10 h 45, puis les sciences de 12 heures à 13 h 45.

Un calendrier condensé, mais déterminant, qui représente une seconde chance cruciale pour les élèves n'ayant pas atteint les résultats requis lors de la session principale.

Des cours de rattrapage organisés en amont

Pour rappel, des cours de rattrapage ont été mis en place du 12 au 17 décembre, dans les établissements indiqués dans les lettres d'admission des élèves concernés.

Ces sessions intensives ont couvert l'ensemble des matières évaluées au PSAC, selon un emploi du temps structuré comprenant les cours, des pauses et des temps de révision. Pour de nombreuses familles, cette session de réévaluation représente bien plus qu'un simple examen. Elle constitue une étape déterminante dans le parcours scolaire des élèves, conditionnant leur orientation vers le secondaire. À la veille du premier examen, l'enjeu est donc de taille, tant sur le plan académique qu'émotionnel.

Les autorités éducatives appellent ainsi les parents à veiller à ce que les enfants arrivent reposés, ponctuels et munis du matériel requis, afin d'aborder ces épreuves dans les meilleures conditions possibles.