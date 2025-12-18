Ile Maurice: Un enfant de trois ans seul - Un centre d'accueil pointé du doigt

Un incident préoccupant impliquant un très jeune enfant s'est produit au Jardin botanique SSR, à Pamplemousses. Un garçon âgé de trois ans a été retrouvé seul, errant dans l'enceinte du jardin, incapable de s'exprimer clairement et sans la présence d'un adulte pour l'accompagner.

Alertée, la police s'est rendue sur place où une responsable technique travaillant au jardin a signalé la présence de l'enfant. Malgré une patrouille immédiate effectuée dans le périmètre afin de retrouver ses proches, personne ne s'est manifestée. Face à la situation, l'enfant a été conduit au poste de police de Pamplemousses pour sa sécurité.

C'est ultérieurement, grâce à un appel vidéo, que l'enfant a pu être identifié comme étant pensionnaire d'un centre d'accueil pour enfants, où il réside depuis sa naissance. Des vérifications ont permis d'établir qu'il faisait partie d'un groupe de plusieurs enfants qui visitaient le Jardin botanique, encadrés par des membres du personnel du centre.

Selon les explications recueillies, le groupe aurait quitté les lieux pour regagner le centre sans se rendre compte qu'un enfant manquait à l'appel. Ce n'est que plus tard que l'absence du garçon a été signalée, déclenchant les démarches nécessaires auprès des autorités.

À noter que l'enfant a été examiné à l'hôpital SSRN après la découverte d'une rougeur sur son bras droit. Il a été admis en observation par mesure de précaution. Son état de santé est jugé stable.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à cet incident, soulevant de sérieuses interrogations sur la surveillance des enfants lors des sorties encadrées et les protocoles de sécurité au sein des structures d'accueil placées sous la responsabilité des autorités compétentes.