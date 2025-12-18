Ile Maurice: La CWA expulse un ingénieur pour de graves manquements

18 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

La Central Water Authority (CWA) a décidé d'expulser l'Executive Engineer Acharya Vinobha Boodhun pour de graves manquements professionnels liés au projet de construction du réservoir de Cluny, survenus entre octobre 2021 et juin 2023.

Il s'agit d'une sanction exceptionnelle au sein de l'organisme, où les fautes donnent généralement lieu à des mesures disciplinaires intermédiaires.

Selon le comité disciplinaire, l'ingénieur a manqué à son devoir de diligence et de contrôle, compromettant la conformité contractuelle et la sécurité de l'ouvrage. Parmi les irrégularités relevées figurent le non-respect des recommandations géotechniques, l'absence de vérification du remblayage des cavités, des défaillances dans le contrôle du ferraillage et de la qualité du béton, ainsi qu'une non-conformité technique concernant l'indicateur de niveau d'eau. Des irrégularités administratives ont également été constatées, notamment la certification indue d'un paiement et l'absence de plans «as-built».

Le ministre de tutelle, Patrick Assirvaden, a réaffirmé sa politique de tolérance zéro face à de telles négligences, soulignant l'exigence de rigueur dans la gestion des infrastructures stratégiques.

