Ile Maurice: Azade Farook succombe à ses blessures

18 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

L'accident de la route survenu à Royal Road, à Cité La Chaux, le 9 décembre dernier, a connu une issue tragique. Le piéton grièvement blessé lors de la collision est décédé une semaine plus tard à l'hôpital. Il s'agit d'Azade Farook, âgé de 61 ans.

Les faits se sont produits aux alentours de 19 h 50. Alors qu'il circulait à pied sur la route principale, le sexagénaire a été percuté par un véhicule conduit par un habitant de la localité, âgée de 70 ans. Sous la violence de l'impact, il a été sérieusement blessé et a dû être évacué d'urgence vers l'hôpital, Jawaharlall Nehru, Rose Belle, où il a été admis en unité de soins intensifs. Son état de santé était jugé critique dès son admission.

Malgré les efforts du personnel médical, Azade Farook a succombé à ses blessures dans l'après-midi du 16 décembre, soit après sept jours de lutte pour sa survie. Son décès a été constaté par un médecin de l'hôpital.

L'autopsie, pratiquée le même jour, a attribué la cause du décès à des complications résultant d'une fracture au niveau du cou. À l'issue de l'examen médico-légal, le corps a été remis à la famille pour l'organisation des funérailles.

Une enquête policière menée par la police de Mahebourg a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.

