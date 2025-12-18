Ile Maurice: Enquêtes sur des abus sexuels présumés impliquant des mineures

18 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une affaire d'abus sexuels impliquant une mineure a été signalée à la police le 16 décembre à 12h14. La plainte a été enregistrée par la Brigade pour la protection de la famille, après qu'une adolescente de 13 ans, élève en Grade 7 et résidant à Terre-Rouge, a dénoncé des faits d'abus sexuels présumés.

La déposition a été faite en présence de la mère de la victime. Selon les informations consignées, les faits se seraient produits entre janvier et octobre 2025, à raison d'environ une fois par mois durant la journée, à des dates non précisées. La mineure affirme que son beau-père, âgé de 47 ans, domicilié à Rivière-du-Rempart et exerçant comme tailleur de pierre, aurait eu des relations sexuelles avec elle dans un bungalow situé à Poste-La-Fayette.

La victime a exprimé le souhait de subir un examen médical. La Criminal Development Unit (CDU) de Triolet a procédé aux constatations nécessaires sur les lieux. Le suspect est actuellement recherché par la police. L'enquête se poursuit.

Un second cas signalé

Un autre cas d'abus présumé sur mineure a été rapporté le 16 décembre auprès de la Brigade pour la protection de la famille de Flacq. La plainte a été enregistrée par la police au nom d'une adolescente âgée de 15 ans, résidant à Port-Louis, en présence de sa mère. Selon les informations communiquées aux enquêteurs, la mineure aurait fait la connaissance d'un jeune homme, âgé de 20 ans et résidant à Grande-Rivière Sud-Est, au cours du mois de novembre 2024.

Une relation amoureuse se serait ensuite développée entre eux. Les premiers faits auraient eu lieu en avril 2025, à une date non précisée, vers 23 heures, au domicile du jeune homme. La plaignante a indiqué que des relations sexuelles se seraient poursuivies à plusieurs reprises par la suite. La dernière occurrence remonterait au mois de juillet 2025. Une enquête policière est en cours.

