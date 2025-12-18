Afrique: Innovation technologique - Qualcomm couronne dix startups africaines et lance l'édition 2026 de son programme « Make in Africa »

La troisième édition du programme de mentorat « Make in Africa » de Qualcomm s'est achevée ce mercredi 17 décembre 2025 par une finale virtuelle. Dix startups issues de cinq pays africains ont bénéficié d'un accompagnement, parmi lesquelles la Sénégalaise Edulytics, spécialisée dans l'application de l'intelligence artificielle à l'échographie portable pour la détection précoce des maladies du foie.

À l'issue de cette édition, la startup Farmer Lifeline a remporté le Fonds d'impact social Wireless Reach 2025, tandis que les candidatures pour l'édition 2026 sont d'ores et déjà ouvertes.

Qualcomm Technologies Inc. a célébré la clôture de cette troisième cohorte dans le cadre de la Qualcomm Africa Innovation Platform, confirmant ainsi son engagement en faveur du développement de l'écosystème technologique africain.

Au total, dix startups originaires du Kenya, de la Tunisie, du Nigéria, du Bénin et du Sénégal ont été sélectionnées parmi plus de 400 candidatures provenant de 19 pays. Leurs projets adressent des problématiques locales majeures dans des domaines tels que la santé, l'agriculture durable, la résilience climatique et la mobilité.

Parmi les lauréats, la startup sénégalaise Edulytics s'est distinguée par une innovation en santé numérique combinant intelligence artificielle et échographie portable, avec l'ambition de rendre le dépistage des maladies du foie accessible, y compris dans les zones les moins équipées.

Des innovations à fort impact social et environnemental

Outre Edulytics, les startups retenues exploitent des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT), la robotique et la connectivité 4G/5G pour proposer des solutions concrètes et évolutives. Parmi elles figurent notamment Aframend (Nigéria) : une plateforme d'IA dédiée à l'exploration des plantes médicinales africaines pour la découverte de nouveaux traitements ; AmalXR (Tunisie) : des séances de rééducation virtuelle assistées par IA, accessibles sur des appareils courants ; Archeos (Bénin) : un système automatisé de pisciculture alimenté à l'énergie solaire ; ClimatrixAI (Nigéria) : un réseau de stations météorologiques connectées pour des alertes précoces aux inondations et Ecobees (Tunisie) : une solution de monitoring intelligent des ruches visant à protéger les abeilles et les cultures.

Le programme repose sur un mentorat individualisé, un accompagnement commercial et technique, ainsi que des formations gratuites en propriété intellectuelle via la plateforme L2Pro Africa. « La cohorte de cette année a fait preuve d'une ingéniosité remarquable, transformant des défis complexes en solutions technologiques évolutives », a déclaré Elizabeth Migwalla, vice-présidente des affaires gouvernementales internationales de Qualcomm Incorporated.

La startup kényane Farmer Lifeline a remporté le Fonds d'impact social Wireless Reach 2025. Spécialisée dans la protection des cultures à l'aide de dispositifs solaires de détection des parasites, elle bénéficiera d'un financement dédié et d'un appui technique pour déployer sa solution à plus grande échelle. « Leur approche visionnaire génère un impact significatif pour les agriculteurs locaux », a souligné Erica Ciaraldi, vice-présidente de Wireless Reach chez Qualcomm.

Par ailleurs, l'ensemble des finalistes, dont Edulytics, recevra une allocation de 5 000 dollars afin d'accélérer le développement de leurs projets et de sécuriser leur propriété intellectuelle.

Le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications (UAT), John Omo, a salué le partenariat avec Qualcomm et appelé les gouvernements, universités et investisseurs à soutenir ces initiatives qui « placent l'ingéniosité africaine au premier plan ». Il a également insisté sur l'importance de l'harmonisation des politiques en matière de spectre et de données ouvertes pour favoriser l'innovation à grande échelle.

Forte de ce succès, Qualcomm a annoncé le lancement de la quatrième édition du programme en 2026, qui mettra l'accent sur le prototypage rapide, notamment à travers des plateformes comme Arduino, ainsi que sur le développement de l'intelligence artificielle et du machine learning en open source.