Sénégal: Thiès - 95 tonnes de produits impropres à la consommation et de drogue incinérées

Au total, 95 tonnes de produits impropres à la consommation et de drogues saisies dans la région de Thiès ont été incinérées ce mercredi 17 décembre 2025, dans la forêt classée de Thiès.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, des autorités judiciaires ainsi que des forces de défense et de sécurité.

Ces produits sont composés notamment de denrées alimentaires impropres à la consommation, de son de blé, de faux médicaments et de drogues, dont du chanvre indien et autres stupéfiants. Selon le lieutenant de police Sira Sarr Sène, chef de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès, la quantité de drogue incinérée est estimée à environ 5 tonnes.

Les produits détruits ont été saisis par les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les services du commerce de la région de Thiès. Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès, Modou Sokhna Thiam, cette opération est le fruit d'une forte synergie d'actions entre la douane, la police, la gendarmerie, les services d'hygiène et ceux du commerce. Il a salué la coordination effective de ces structures à toutes les étapes, de la détection à l'incinération, en passant par la conservation des produits saisis.

Le procureur a qualifié cette journée de reconnaissance à l'endroit des forces de défense et de sécurité, en raison de leur engagement constant dans la lutte pour la protection de la santé publique et des intérêts des populations. Toutefois, il a souligné que le trafic de drogue et de faux médicaments demeure préoccupant dans la région. À titre d'illustration, durant l'année 2025, 95 affaires ont été jugées par la chambre criminelle de Thiès, dont plus de 65 % étaient liées au trafic de drogue et de faux médicaments.

Selon Modou Sokhna Thiam, l'une des missions fondamentales du parquet est de poursuivre les délinquants et criminels, quelle que soit la nature des infractions. Il a ainsi appelé à renforcer davantage la présence des forces de défense et de sécurité sur le terrain, avec une répression plus axée sur la confiscation et la destruction systématique des produits saisis, compte tenu des enjeux de santé publique.

De son côté, l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a magnifié le travail acharné et solidaire des différentes parties prenantes, notamment le parquet, le tribunal de grande instance, les forces de défense et de sécurité, les chefs de services, ainsi que les acteurs des projets et programmes du service du commerce. Il a indiqué que cette saisie record est estimée à 95 569 000 kilogrammes, illustrant la posture républicaine et la forte coordination des services déconcentrés de l'État dans la région de Thiès.

L'adjoint au gouverneur a enfin réitéré l'engagement de l'État, à travers ses services déconcentrés, à lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, en vue de préserver les intérêts des populations en matière d'hygiène, de santé et de sécurité publique. Tout en saluant les résultats obtenus, il a appelé à redoubler d'efforts afin de mieux répondre aux exigences de l'intérêt général.