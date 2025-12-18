Afrique: Bassirou Diomaye Faye - « Pour cette CAN 2025, notre objectif est sans ambiguïté : conquérir une deuxième étoile »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a clairement affiché les ambitions du Sénégal à l'approche de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, dont le coup d'envoi est prévu dimanche prochain.

« Pour cette CAN Maroc 2025, notre objectif est sans ambiguïté : conquérir une deuxième étoile », a déclaré le chef de l'État mercredi, en marge de la cérémonie officielle de remise du drapeau national à l'équipe nationale de football.

S'adressant directement aux Lions de la Teranga, le président Faye a rappelé l'importance de la mission qui leur est confiée. « La Nation vous confie une mission sacrée : défendre les couleurs nationales », a-t-il affirmé, les invitant à faire preuve de solidarité exemplaire, à rester unis autour d'un objectif commun et à incarner la discipline. « Tout footballeur aurait aimé être à votre place. Faites plaisir au peuple qui vous porte », a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a également souligné que le classement du Sénégal à la 18e place mondiale et à la 2e place africaine au classement FIFA n'est pas le fruit du hasard. Selon lui, ces performances résultent des investissements consentis par l'État dans les infrastructures sportives et la formation.

« Vous portez les espoirs de toute une nation. Le sport n'est pas seulement une activité ludique ou un jeu, c'est un facteur de cohésion nationale », a encore rappelé le président de la République.

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a appelé les supporters sénégalais à l'unité et à rester soudés derrière l'équipe nationale tout au long de la compétition.