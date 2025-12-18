Sénégal: El Hadji Diouf - « Ce groupe est fin prêt pour aller décrocher un second titre continental »

Membre du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal, El Hadji Diouf s'est montré confiant quant aux chances des Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des nations prévue au Maroc, dont le coup d'envoi est donné dimanche prochain.

« Ces jeunes ont des repères. Ce groupe est fin prêt pour aller décrocher un second titre continental », a déclaré l'ancien international sénégalais au micro de la RTS, en marge de la cérémonie de remise du drapeau national au Palais de la République.

Selon lui, les joueurs sont pleinement conscients des enjeux de la compétition. « Quand vous avez des cadres comme Édouard Mendy, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, et des jeunes comme Ibrahima Mbaye ou Mamadou Sarr, avec un mélange que Pape Thiaw a réussi à construire, on peut être confiants », a-t-il affirmé.

Le double Ballon d'or africain estime que le Sénégal dispose aujourd'hui d'un groupe solide, uni et conscient de sa force. « Le match référence, c'était contre le Congo lors des éliminatoires. Cette équipe a le mental, et c'est essentiel dans ce genre de compétitions », a conclu El Hadji Diouf.