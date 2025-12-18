Ile Maurice: La FCC ouvre une enquête discrète sur un possible abus d'autorité policier

18 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête discrète à la suite de sérieuses allégations concernant le déroulement d'une opération policière menée début novembre à Camp Yoloff. L'intervention visait un ressortissant étranger en situation d'overstay, mais des informations transmises aux autorités soulèvent désormais des doutes quant au comportement de certains membres de l'équipe engagée sur le terrain.

Selon une dénonciation reçue par la FCC, plusieurs objets - dont une douzaine de bouteilles de whisky - auraient été retirés de la résidence lors de l'opération et rien n'aurait été consigné dans les registres. Aucun document, inventaire, justification ou procédure légale n'aurait été communiqué aux occupants de la maison, ce qui a alimenté les soupçons de manquement grave, voire d'abus d'autorité.

Les faits rapportés, s'ils étaient avérés, pourraient constituer une violation des règles disciplinaires et des lois pénales encadrant la conduite policière, portant ainsi atteinte à l'intégrité des institutions chargées du maintien de l'ordre.

Afin de préserver la transparence et la confiance du public, plusieurs éléments d'enquête ont été sollicités, notamment la vérification des ordres d'opération, l'examen des registres de saisie, l'analyse d'éventuelles images de bodycams ou de caméras de surveillance, ainsi que des témoignages des occupants et des policiers impliqués.

Pour l'heure, la FCC n'a pas souhaité commenter davantage, mais confirme qu'une enquête est bel et bien en cours afin de vérifier la véracité des informations transmises et, le cas échéant, d'engager les actions nécessaires.

