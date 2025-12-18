Ile Maurice: La situation débloquée après des négociations

18 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Un litige opposant l'opérateur Sotravic/Strata à des camionneurs engagés sur une base contractuelle a perturbé les opérations au site d'enfouissement de Mare-Chicose dans la matinée de ce jeudi 18 décembre. Le mouvement faisait suite à des revendications liées à des paiements en attente, affectant le transport des déchets depuis plusieurs stations de transfert vers le site.

La mobilisation concernait plus d'une vingtaine de propriétaires de camions de 40 pieds, représentant une flotte d'environ 60 véhicules assurant les transferts depuis des sites tels que Roche-Bois et La Chaumière. La situation a toutefois évolué dans l'après-midi, à l'issue de négociations entre les deux parties, permettant la reprise des opérations. Le ministère de l'Environnement, qui suivait de près le dossier, a indiqué prendre cette affaire très au sérieux, d'autant plus qu'elle survient en pleine période des fêtes.

À la suite de la perturbation, une plainte a été déposée au poste de police de Centre-Gaulettes et la Solid Waste Management Division a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités. Pour rappel, le contrat relatif à l'expansion verticale du site d'enfouissement de Mare-Chicose avait été attribué au joint-venture Sotravic/Strata le 28 juin 2024.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.