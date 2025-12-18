Ile Maurice: La situation débloquée après des négociations

Un litige opposant l'opérateur Sotravic/Strata à des camionneurs engagés sur une base contractuelle a perturbé les opérations au site d'enfouissement de Mare-Chicose dans la matinée de ce jeudi 18 décembre. Le mouvement faisait suite à des revendications liées à des paiements en attente, affectant le transport des déchets depuis plusieurs stations de transfert vers le site.

La mobilisation concernait plus d'une vingtaine de propriétaires de camions de 40 pieds, représentant une flotte d'environ 60 véhicules assurant les transferts depuis des sites tels que Roche-Bois et La Chaumière. La situation a toutefois évolué dans l'après-midi, à l'issue de négociations entre les deux parties, permettant la reprise des opérations. Le ministère de l'Environnement, qui suivait de près le dossier, a indiqué prendre cette affaire très au sérieux, d'autant plus qu'elle survient en pleine période des fêtes.

À la suite de la perturbation, une plainte a été déposée au poste de police de Centre-Gaulettes et la Solid Waste Management Division a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités. Pour rappel, le contrat relatif à l'expansion verticale du site d'enfouissement de Mare-Chicose avait été attribué au joint-venture Sotravic/Strata le 28 juin 2024.