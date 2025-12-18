Ile Maurice: Grève des camionneurs pour salaires non versés depuis février

18 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Une grève des camionneurs est en cours à Mare-Chicose ce jeudi 18 décembre. Des transporteurs dénoncent le non-paiement de leurs honoraires par l'entreprise Sotravic depuis février 2025. Selon les camionneurs concernés, aucune rémunération n'aurait été versée pour les services assurés au cours de ces derniers mois, une situation qu'ils jugent intenable.

Le mouvement touche plus de vingt propriétaires de camions de 40 pieds, représentant une flotte d'environ soixante véhicules. Ces camions jouent un rôle clé dans la chaîne de gestion des déchets, assurant quotidiennement le transport des ordures depuis les stations de transfert, notamment celles de Roche-Bois et de La Chaumière, vers le site d'enfouissement de Mare-Chicose.

Sur place, un représentant de Sotravic a indiqué que des discussions sont actuellement en cours avec les différentes parties concernées afin de trouver une issue au conflit. De leur côté, les camionneurs maintiennent leur mobilisation dans l'attente d'une régularisation de leur situation financière.

