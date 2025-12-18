Ile Maurice: L'inquiétude demeure malgré l'annonce des Rs 252 millions

Le Conseil des ministres a annoncé, vendredi dernier, l'octroi de Rs 252 millions additionnels aux opérateurs d'autobus privés, au titre de soutien financier. Cette décision fait suite aux travaux d'un comité ministériel mis en place afin de revoir la viabilité du Bus Companies Recovery Account, un mécanisme destiné à soutenir le secteur du transport public.

Si cette annonce est accueillie avec intérêt par les opérateurs concernés, elle suscite néanmoins de nombreuses interrogations. À ce stade, les compagnies d'autobus disent manquer de visibilité quant aux modalités d'allocation de cette enveloppe financière. «Pour le moment, on ne sait pas comment cette somme va réellement nous aider», confie un membre d'une association d'opérateurs d'autobus privés.

Selon ce dernier, le secteur bénéficie déjà de plusieurs formes d'assistance à travers le Recovery Account. «Il y a, par exemple, une subvention de 20 % lors de l'achat d'un autobus neuf, le soutien sur le diesel, sans oublier l'interim allowance accordée aux travailleurs», explique-til, soulignant que l'annonce gouvernementale soulève davantage de questions que de réponses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'autant plus que les comités concernés ne se sont pas encore réunis pour examiner les détails de cette nouvelle mesure. «Nous n'avons, à ce stade, aucune information précise sur la manière dont cet argent sera injecté dans le système», indique-t-il. Il rappelle toutefois qu'une réunion avait déjà eu lieu, il y a quelque temps, avec les ministres, notamment autour de la question du diesel subventionné. Lors de ces échanges, il avait été indiqué que cette aide était appelée à disparaître progressivement.

Cette perspective inquiète fortement les opérateurs, qu'ils soient de petites structures individuelles ou de plus grandes compagnies. «Lors de cette rencontre, les compagnies ont clairement fait comprendre que ces aides leur permettent de payer leurs employés. Sans ce soutien, certaines n'auraient d'autre choix que de mettre la clé sous le paillasson, avec des licenciements à la clé», affirme-t-il.

Sur le terrain, la réalité économique reste particulièrement fragile. «Pour un opérateur individuel, le coût journalier peut atteindre au moins Rs 1 000, uniquement pour maintenir les tarifs actuels et éviter toute hausse du prix du transport pour les usagers», fait-il valoir. Une suppression ou une réduction des subventions aurait ainsi des répercussions directes, tant sur les entreprises que sur les passagers.

En attendant, l'enveloppe de Rs 252 millions annoncée par le gouvernement demeure entourée d'incertitudes. Les opérateurs espèrent désormais des clarifications rapides de la part des autorités afin de comprendre comment ce soutien financier sera concrètement déployé et s'il permettra réellement d'assurer la pérennité du transport public par les autobus privés.