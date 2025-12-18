Afrique: Huawei Digital Power rassemble les leaders régionaux à Charm el-Cheikh pour accélérer la transformation énergétique inclusive

Huawei Northern Africa clôture aujourd’hui le Huawei Northern Africa Inclusive Energy Summit 2025, organisé au Four Seasons Hotel de Charm el-Cheikh, en Égypte. L’événement a réuni plus de 300 représentants gouvernementaux, clients industriels et partenaires de l’écosystème venus du monde entier.

Au cours de ce programme de deux jours, les participants ont mené des discussions approfondies sur la souveraineté énergétique, la croissance bas carbone et les partenariats rendus possibles par le PV intelligent et les batteries ESS de formation de réseau, en mettant l’accent sur l’intégration des technologies numériques et de l’électronique de puissance pour développer une « énergie inclusive » et accélérer la transformation énergétique de l’Afrique.

En s’appuyant sur une expertise R&D de long terme, Huawei, en collaboration avec ses partenaires de l’écosystème, construit un nouveau système électrique centré sur les énergies renouvelables, dans lequel la production, le transport, la distribution, la consommation et le stockage sont entièrement numérisés.

Grâce à ses solutions Smart Grid, Cloud & IA, réseau de communication, etc. l’entreprise crée de la valeur en améliorant l’efficacité énergétique, en favorisant l’utilisation des énergies renouvelables et en assurant la stabilité du réseau ainsi que la sécurité énergétique, afin de concrétiser l’ambition d’« énergie inclusive ».

Huawei lance une initiative « All-Scenario Grid-forming » pour un système électrique plus résilient et dominé par les renouvelables

L’un des temps forts du sommet a été le lancement de l’initiative All-Scenario Grid-forming de Huawei pour l’Afrique. Alors que les capacités éoliennes et solaires se développent rapidement dans la région, les systèmes électriques sont confrontés à de nouveaux défis en matière de stabilité, de fiabilité et de flexibilité. L’initiative de Huawei s’appuie sur six capacités centrales de grid-forming pour permettre aux énergies renouvelables d’évoluer d’une source « complémentaire » vers une source principale d’électricité.

En régulant dynamiquement la tension, la fréquence et les flux de puissance, ces capacités permettent aux réseaux d’intégrer une part importante d’éolien et de solaire tout en maintenant la stabilité et la qualité de l’alimentation, afin de construire un système électrique plus fiable et plus vert dans toute la région.

Philippe Wang, Président de Digital Power, Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale), a commenté le contexte plus large de la transformation énergétique : « Partout en Afrique, la transformation numérique et intelligente progresse à un rythme remarquable. Dans le même temps, les pays s’efforcent de garantir une énergie fiable, abordable et bas carbone pour tous. Le déploiement de l’énergie inclusive permettra, en parallèle, d’accélérer la mise en œuvre de stratégies d’inclusion en matière de connectivité, d’éducation, de sécurité, ainsi que de gouvernance et de services publics, soutenant ainsi le développement socio-économique global du continent. Grâce à notre initiative All-Scenario Grid-forming et à notre stratégie d’énergie inclusive, Huawei s’engage aux côtés des gouvernements, des services publics et de ses partenaires pour faire des énergies renouvelables le pilier du système électrique et veiller à ce qu’aucune communauté ne soit laissée de côté dans la transformation énergétique. »

Porter l’Afrique vers un avenir vert et numérique grâce à des partenariats solides et à des solutions de haute qualité

Tout au long du sommet, Huawei Digital Power a réaffirmé son engagement en faveur des solutions de haute qualité, combinant ses capacités mondiales de R&D et sa vaste expérience de projets à une collaboration étroite avec ses partenaires locaux, les décideurs publics et ses clients pour fournir des produits et solutions de haute qualité.

En Afrique, les conditions climatiques sont souvent extrêmes. Les régions côtières sont exposées à une forte salinité de l’air, certaines zones continentales connaissent des températures supérieures à 50 °C, et les régions désertiques contiennent des particules de poussière fine pouvant réduire l’efficacité des équipements de près de 30 % et accroître le risque de défaillance des composants.

Dans ce contexte, les systèmes énergétiques doivent garantir à la fois sûreté et fiabilité à long terme. L’engagement en faveur de la « haute qualité » n’est pas un simple slogan : c’est une responsabilité qui impose de proposer des solutions capables de résister à des environnements difficiles, de maintenir de faibles taux de panne et des coûts de maintenance réduits, et d’optimiser le coût au kilowattheure sur tout le cycle de vie des actifs. C’est sur cette base qu’une transformation énergétique plus verte et plus durable peut se construire.

« L’énergie inclusive est un engagement de développement partagé », a ajouté Philippe Wang. « En travaillant main dans la main avec nos partenaires à travers la région Northern Africa, nous sommes en mesure de résoudre davantage de problématiques liées à l’électricité grâce à des solutions de haute qualité, afin d’accélérer l’accès à l’énergie, de soutenir la croissance industrielle et de contribuer aux objectifs nationaux des pays en matière de réduction des émissions carbone et de transformation numérique. »

Le Huawei Northern Africa Inclusive Energy Summit a confirmé son rôle de plateforme de référence pour le partage de stratégies, l’échange de bonnes pratiques et l’accélération de l’adoption des solutions énergétiques intelligentes de Huawei afin de promouvoir le développement durable, de solides retours commerciaux et la transformation numérique-intelligente.

Guidé par la philosophie « Go Intelligent, Win Together. In Africa, For Africa », Huawei Digital Power continuera de fournir des solutions de haute qualité pour répondre aux défis énergétiques de l’Afrique, soutenir les gouvernements et les industries dans le déploiement du solaire, du stockage d’énergie, des micro-réseaux, des data centers et des réseaux de recharge intelligents, et impulser la transformation énergétique inclusive du continent.