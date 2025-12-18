Sénégal: Conférence internationale sur le journalisme - Le CESTI analyse les défis d'un métier en mutation

Dans le cadre de la célébration de ses 60 ans d'existence, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) a organisé une conférence internationale sur le thème «Journalisme, démocratie et mutations numériques : quel avenir pour l'information fiable en Afrique ?». Une rencontre scientifique et professionnelle qui se veut un cadre de réflexion approfondie sur les transformations profondes que connaît le journalisme, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle (IA).

D'emblée, Mamadou Ndiaye, enseignant en Sciences de l'information et Directeur du CESTI, campe le débat. Il indique que cette initiative s'inscrit dans la continuité de la mission historique de l'institution, créée en 1965 et dédiée à la formation des journalistes africains. «Le CESTI s'intéresse depuis toujours à la formation en journalisme, mais nous avons constaté une mutation profonde du paysage médiatique, au Sénégal comme à l'échelle mondiale», a-t-il souligné.

Le Directeur du CESTI rappelle que la pratique journalistique a connu plusieurs ruptures majeures, depuis l'usage des outils traditionnels jusqu'à l'avènement d'Internet, qui a profondément transformé les méthodes de production et de diffusion de l'information. Aujourd'hui, l'émergence de l'intelligence artificielle générative, notamment depuis la création d'outils comme ChatGPT, en 2022, pose de nouveaux défis.

«Ces outils sont utilisés aussi bien par les journalistes que par des acteurs engagés dans la fabrication de fausses nouvelles. Il devient alors nécessaire de s'arrêter pour questionner l'évolution du métier et ses relations avec les différents pouvoirs, qu'ils soient politiques ou sociétaux», a-t-il expliqué.

C'est dans cette perspective que le CESTI a jugé opportun de clôturer les festivités marquant son 60e anniversaire par une conférence internationale, ouverte non seulement au Sénégal, mais à l'ensemble du continent africain. L'objectif est de réunir enseignants, chercheurs, professionnels des médias et partenaires afin de définir collectivement les problématiques majeures qui affectent aujourd'hui le journalisme.

HUIT PANELS AUTOUR D'ENJEUX CRUCIAUX POUR L'AVENIR DE L'INFORMATION FIABLE EN AFRIQUE

La conférence inaugurale a été prononcée par le Pr Ndiaga Loum, marquant le coup d'envoi de deux journées d'échanges (les 17 et 18 décembre 2025) structurées autour de huit panels. Ces discussions portent notamment sur l'intelligence artificielle (IA), le financement des médias, la liberté de la presse, la protection du journaliste, ainsi que d'autres enjeux cruciaux pour l'avenir de l'information fiable en Afrique.

Interrogé sur la nécessité d'accompagner les médias traditionnels dans la lutte contre la désinformation, Mamadou Ndiaye a insisté sur l'adaptation continue du CESTI face aux mutations du secteur. «Dès 2007, nous avons intégré le "webjournalisme" et les pratiques du "blogging" dans notre offre de formation, afin de permettre aux journalistes d'interagir avec l'espace numérique», a-t-il relevé. Mieux, récemment, l'institution a franchi un nouveau cap en intégrant un enseignement dédié à l'intelligence artificielle.

Pour le directeur du CESTI, l'enjeu est clair : «Il s'agit de faire comprendre aux journalistes que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, qui doit être utilisé conformément aux orientations éditoriales des rédactions». Toutefois, il estime que le principal défi pour les écoles de journalisme reste l'élaboration d'une charte d'utilisation de l'IA, fondée sur les règles déontologiques et les principes éthiques du métier.

Au terme de cette conférence internationale de deux jours, les différents acteurs du secteur formuleront des recommandations destinées à l'ensemble de l'écosystème médiatique. Ces propositions, issues des échanges avec les partenaires et les professionnels, devraient contribuer à renforcer un journalisme responsable, crédible et adapté aux mutations numériques en Afrique.