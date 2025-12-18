Ethiopie: Un anthropologue de renom salue les progrès du pays en matière de préservation du patrimoine culturel

Addis Ababa — Les efforts de l'Éthiopie pour récupérer ses trésors culturels dispersés ont pris un élan significatif avec le récent retour d'un bouclier historique du Royal Ethiopian Trust, a déclaré l'éminente historienne et sociologue Alula Pankhurst.

Le pays a intensifié ses efforts internationaux pour rapatrier les biens culturels pillés lors de la campagne de Maqdala en 1868 et par d'autres moyens illicites.

Alula, qui enseigne l'histoire et la sociologie à l'université d'Addis-Abeba, a déclaré à l'ENA que cette récupération marque une étape importante, considérée par les défenseurs du patrimoine comme une percée à la fois symbolique et pratique dans la campagne de restitution de longue date.

Les progrès se sont accélérés grâce à une collaboration renforcée avec les partenaires institutionnels et de la société civile au Royaume-Uni et en Italie, a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dialogue croissant et l'action coordonnée remplacent les résistances et les retards antérieurs, permettant l'ouverture des collections, la traçabilité de leur provenance et des voies plus claires pour la restitution des artefacts.

La campagne cible les importantes collections saisies lors de la campagne de Maqdala en 1868, de l'occupation italienne et de décennies de trafic illicite.

Axée sur les dépôts en Grande-Bretagne, en Italie, en Europe et en Amérique du Nord, cette nouvelle initiative est menée par l'Association pour le retour des trésors éthiopiens de Maqdala (AFROMET), en étroite collaboration avec les institutions nationales du patrimoine et les agences gouvernementales.

Il a également décrit cette initiative à l'agence de presse éthiopienne comme une « campagne soutenue et multiforme ». Il a souligné l'implication coordonnée des instances gouvernementales, des organisations internationales et de personnes engagées.

« Ces initiatives visent à consolider et à célébrer le riche patrimoine historique et artistique de l'Éthiopie à l'intérieur de ses frontières, offrant ainsi des ressources inestimables pour la fierté nationale, l'éducation et le tourisme », a déclaré Pankhurst.

Il a identifié l'Institut d'études éthiopiennes (IES) comme une force centrale du mouvement.

L'IES, qui abrite la plus grande collection au monde d'objets ethnographiques et religieux éthiopiens, collabore étroitement avec le Musée national pour préserver le patrimoine national, a-t-il ajouté.

Selon lui, la politique de restitution du gouvernement est de plus en plus liée au développement économique.

Le rôle actif du ministre du Tourisme reflète ce changement, considérant les biens culturels restitués comme des atouts essentiels pour la croissance nationale, a-t-il déclaré, ajoutant que les réalisations récentes soulignent ces progrès.

Il a également souligné que le renforcement des trésors récupérés grâce à la formation de partenariats au Royaume-Uni, en Italie, en Europe et en Amérique du Nord a entraîné une augmentation du nombre de donateurs privés motivés par ce qu'ils appellent un « impératif éthique » de restituer les biens culturels à leur patrie légitime.

Pour Pankhurst, cette mission est profondément personnelle et intergénérationnelle, car sa grand-mère a défendu l'Éthiopie lors de l'invasion italienne et son père était un des fondateurs d'AFROMET.

Il poursuit aujourd'hui ce travail au sein du Comité national de restitution du patrimoine et de la Société des amis de l'IES.

Malgré les progrès récents, Pankhurst prévient que le chemin est encore long. « Un riche patrimoine d'objets éthiopiens demeure à l'étranger, ce qui souligne la nécessité de poursuivre et d'amplifier les initiatives », a-t-il déclaré, envisageant un avenir où l'Éthiopie présentera au monde un récit complet et authentique de son histoire.

Le pays s'efforce activement de restituer ses divers artefacts pillés en 1868, sous le règne de l'empereur Tewodros II, à la suite de la bataille de Maqdala dans le nord de l'Éthiopie.