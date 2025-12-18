Afrique: Les récits marginalisés dans la bande dessinée africaine au coeur d'une conférence à Rabat

L'Institut Royal pour la recherche sur l'Histoire du Maroc (IRRHM), relevant de l'Académie du Royaume, a abrité, mardi, une conférence sous le thème "Dans les marges : histoires visuelles des récits marginalisés de la bande dessinée africaine".

Présentée par l'historien-anthropologue et membre de l'Académie, Aomar Boum, cette conférence entend s'appuyer sur les expériences menées dans d'autres pays africains pour faire émerger une nouvelle école de l'image, tout en contribuant à l'essor d'une école renouvelée de la bande dessinée au Maroc, plaçant la culture marocaine au coeur de la création.

A cette occasion, le directeur de l'IRRHM, Rahal Boubrik, a indiqué qu'à travers le concept "dans les marges", M. Boum propose une lecture critique de la manière dont l'angle narratif des bandes dessinées est reconfiguré, permettant de mettre en lumière la "violence structurelle" du colonialisme ainsi que ses effets prolongés après l'indépendance, sans pour autant tomber dans des récits héroïques ou spectaculaires.

Cette approche invite à repenser les modes d'écriture de l'Histoire ainsi que la place de la marge, envisagée comme un centre de production de sens et de savoir, a-t-il relevé, ajoutant que ce projet soulève un défi fondamental : celui de la lecture de l'Histoire à travers l'image.

La conférence présente ainsi les grandes lignes d'un projet qui interroge les transformations des modes d'expression contemporains, dans la mesure où les jeunes et les adolescents s'adressent aujourd'hui à nous à travers leurs propres supports, non plus par le livre académique, mais par de nouveaux médias, parmi lesquels figurent les bandes dessinées, a précisé M. Boubrik.

M. Boum a, de son côté, souligné lors de son intervention que plusieurs pays africains ont mobilisé le roman graphique et, plus largement, la bande dessinée, non seulement comme outil de valorisation de leurs cultures, mais également comme levier pour la promotion de nouveaux programmes éducatifs et la mise en place de nouvelles institutions d'enseignement, cet art graphique étant utilisé à la fois comme support culturel et pédagogique.

Evoquant les plus importantes écoles de bande dessinée du continent, le membre de l'Académie du Royaume du Maroc a relevé que celles-ci ont cherché à s'émanciper des modèles français et belges. Il a cité, à cet égard, l'exemple de l'école de Kinshasa, qui s'est principalement attachée à traiter des questions sociales et économiques.

Présentant plusieurs bandes dessinées africaines et leurs figures emblématiques, le chercheur marocain a affirmé que, contrairement à d'autres expériences africaines, notamment en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, apparues durant la période des indépendances, ainsi qu'au Cameroun, dont les origines remontent aux années 20 et 30, l'école marocaine de la bande dessinée s'est développée principalement durant les années 80 et 90.

L'omniprésence du zellige dans les maisons et les villes du Royaume témoigne toutefois de formes visuelles anciennes de réflexion et d'expression culturelles, a-t-il rappelé.

L'IRRHM est un établissement national de recherche scientifique, chargé d'activer la recherche dans l'Histoire du Maroc et de promouvoir la connaissance du passé proche et lointain du Royaume, en vue d'ancrer l'identité marocaine et de raffermir la mémoire collective, en s'ouvrant sur les différents acteurs en interaction avec l'identité et la personnalité à travers les ères.