Maroc: Bank Al-Maghrib juge le niveau actuel du taux directeur «approprié»

«Le niveau actuel du taux directeur reste approprié», a estimé le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) au terme de sa quatrième et dernière réunion trimestrielle tenue mardi 16 décembre 2025 à son siège à Rabat. Sur la base d'éléments exposés lors de cette session, la Banque centrale a ainsi décidé de maintenir inchangé son taux directeur à 2,25%.

La décision de BAM de maintenir le statu quo rejoint les prévisions de BMCE Capital Global Reserach (BKGR) et des investisseurs financiers sondés par Attijari Global Research (AGR) qui avaient anticipé quelques jours auparavant ce maintien.

Rappelons à cet égard que 73% des investisseurs financiers s'attendaient à cette décision, selon les résultats de la dernière enquête du mois de septembre 2025 réalisée par Attijari Global Research (AGR). Dans son récent « Research Report - Strategy », la filiale du groupe Attijariwafa bank spécialisée dans l'analyse et la recherche financière révélait également que 27% d'entre eux avaient prédit une baisse de 25 points de base (pbs), tandis que la probabilité d'une baisse de 50 pbs est nulle.

Dans son récent « Flash Strategy », BKGR avait prédit que la Banque centrale optera pour un deuxième statu quo du taux directeur expliquant que l'institution publique vise à consolider les acquis et à préserver une marge de manœuvre en 2026.

Au regard du niveau d'incertitude encore élevé en lien notamment avec la persistance des tensions géoéconomiques au plan international et les conditions climatiques au niveau interne, la Banque centrale a toutefois affirmé qu'elle « continuera de suivre de près l'évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées ».

Examinant justement l'évolution de la conjoncture économique ainsi que ses projections macroéconomiques à moyen terme, l'institution a noté au cours de sa session un apaisement des tensions commerciales à l'échelle mondiale et la fin du blocage budgétaire américain, alors que le niveau d'incertitude reste élevé. Ce qui laisse penser que l'économie mondiale devrait continuer de ralentir, avant de connaître une amélioration en 2027, tandis que l'inflation poursuivrait sa décélération, avant de s'accélérer de nouveau en 2027.

Commentant la performance remarquable des activités non agricoles ainsi que les signes de reprise sur le marché du travail observés au niveau national, le Conseil a prédit le maintien à moyen terme de cette dynamique, soutenue par l'effort d'investissement.

BAM a en outre estimé que les données de la loi de Finances 2026 et de la Programmation budgétaire triennale 2026-2028 font ressortir une poursuite de la consolidation budgétaire et un allègement progressif de l'endettement du Trésor.

Lors de cette session, l'institution a prédit que l'inflation continuera d'évoluer à des niveaux bas, ressortant à 0,8% en moyenne sur les dix premiers mois de 2025, sous l'effet notamment de l'amélioration de l'offre de certains produits alimentaires, en particulier l'huile d'olive, et de la baisse des prix des carburants et lubrifiants.

Selon les projections de BAM, elle devrait s'accélérer graduellement pour converger vers des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix. Ainsi, après un taux de 0,8% prévu pour l'ensemble de cette année, elle s'établirait à 1,3% en 2026 puis à 1,9% en 2027. Quant à sa composante sous-jacente, elle ressortirait à 0,7% cette année et l'année prochaine, avant de s'accélérer à 1,9% en 2027, a fait savoir BAM.

Par ailleurs, si les anticipations d'inflation restent bien ancrées, « les experts du secteur financier interrogés dans le cadre de l'enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib tablent au quatrième trimestre 2025 sur un taux moyen de 2% à l'horizon de 8 trimestres et de 2,2% à celui de 12 trimestres », a relevé le Conseil.

Toujours selon les projections de BAM, la croissance économique devrait marquer une accélération notable à 5% cette année et se consolider à 4,5% en moyenne au cours des deux prochaines années. L'institution s'attend à ce que la valeur ajoutée agricole ressorte en hausse de 4% en 2026 et de 2% en 2027, sous l'hypothèse d'un retour à des campagnes céréalières moyennes de 50 millions de quintaux.

La croissance des activités non agricoles resterait vigoureuse à la faveur en particulier de la forte dynamique de l'investissement, s'établissant à 5% cette année, à 4,8% en 2026 et à 4,5% en 2027.

Portées par l'amélioration des ventes de phosphate et dérivés à 108 milliards de dirhams, les exportations augmenteraient de 4,5% en 2025, puis de 8,4% en 2026 et de 7,9% en 2027, en lien notamment avec la reprise prévue des expéditions de l'industrie automobile. En parallèle, le rythme des importations resterait soutenu, tiré essentiellement par les acquisitions de biens d'équipement et de consommation.

De leur côté, les recettes de voyages maintiendraient leur performance notable pour atteindre près de 155 milliards de dirhams en 2027; les transferts des MRE devraient s'accroître de 3,1% en moyenne annuelle entre 2025 et 2027 à 130 milliards de dirhams, tandis que les flux d'IDE continueraient de se renforcer, avec des recettes annuelles équivalentes à 3,5% du PIB.

Les avoirs officiels de réserve de BAM se raffermiraient graduellement pour atteindre 448 milliards de dirhams à fin 2027, assurant une couverture de près de 5 mois et demi d'importations de biens et services, tandis que le besoin de liquidité bancaire se creuserait progressivement pour se situer à 158 milliards en 2027.