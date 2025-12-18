Sénégal: Gingembre Littéraire - Ines Senghor à l'honneur à Dakar

Dans le cadre de la poursuite des activités marquant la Journée nationale de la Diaspora, et à la suite des éditions tenues au Canada et à Saint-Louis, l'association ContinentPremier, éditrice du magazine panafricain éponyme, organise un Gingembre Littéraire exceptionnel, le lundi 22 décembre 2025, de 17h00 à 19h00, à la Maison de la Culture Douta Seck, à Dakar.

Cette rencontre culturelle mettra à l'honneur Ines Senghor, architecte-romancière sénégalo-franco-serbe, autour d'une conversation littéraire consacrée à la construction des identités, fil conducteur de son roman Le miel du crabe (Éditions Jasmin). Il s'agira d'une première, puisque l'ouvrage fera à cette occasion sa première présentation publique au Sénégal.

Pour enrichir les échanges, Ines Senghor sera entourée de Racine Senghor, écrivain de renom, et de Fatimata Diallo, écrivaine, qui apporteront leurs regards croisés sur l'oeuvre et ses thématiques.

À l'issue de cette rencontre, les prochaines thématiques du Gingembre Littéraire - Édition 2026 au Sénégal seront officiellement annoncées.

Initiée par El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste accrédité auprès des Nations Unies à Genève, cette plateforme d'échanges littéraires se veut un espace de dialogue entre les cultures, les territoires et les imaginaires de la diaspora et du continent.