Sénégal: DAMEN Holding désigné attributaire provisoire du PPP des chantiers navals

18 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

DAMEN Holding B.V. a été désigné attributaire provisoire du contrat de partenariat public-privé (PPP) relatif aux chantiers navals de Dakar. L'information a été rendue publique par le Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, à travers la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN).

Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise retenue sera chargée de la reprise, de la réhabilitation, du financement, de l'exploitation et de la maintenance des chantiers navals de Dakar.

Cette attribution provisoire a été effectuée « conformément à la réglementation en vigueur régissant la commande publique au Sénégal, sous la supervision de l'Autorité de Régulation des Contrats et de la Commande Publique (ARCOP) ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.