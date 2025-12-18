Sénégal: DAMEN Holding désigné attributaire provisoire du PPP des chantiers navals

DAMEN Holding B.V. a été désigné attributaire provisoire du contrat de partenariat public-privé (PPP) relatif aux chantiers navals de Dakar. L'information a été rendue publique par le Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, à travers la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN).

Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise retenue sera chargée de la reprise, de la réhabilitation, du financement, de l'exploitation et de la maintenance des chantiers navals de Dakar.

Cette attribution provisoire a été effectuée « conformément à la réglementation en vigueur régissant la commande publique au Sénégal, sous la supervision de l'Autorité de Régulation des Contrats et de la Commande Publique (ARCOP) ».