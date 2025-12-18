Cote d'Ivoire: Noël solidaire à Biankouma - Plus de 2 000 enfants comblés grâce à l'ong Wou-Flo

À Sokourala, dans le département de Biankouma, la magie de Noël a pris une dimension toute particulière cette année. Le mercredi 17 décembre 2025, plus de 2 065 enfants de Sokourala et d'une dizaine de villages environnants ont reçu des cadeaux offerts par l'ong Wou-Flo, conduite par sa présidente Amy Vagondo, épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, selon les informations transmises par le service communication.

La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive, rythmée par les chants, rires et l'excitation des tout-petits venus nombreux célébrer ce moment de partage. Pour Amy Vagondo, Noël demeure un temps privilégié d'amour et de solidarité.

« Ce ne sont pas seulement des objets que nous offrons, mais un message d'amour, d'espoir et de considération à chaque enfant », a-t-elle souligné.

Parmi les bénéficiaires, 565 enfants sont issus du village de Sokourala. La présidente de l'ong a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de l'éducation et du rôle des parents dans l'encadrement des plus jeunes. Elle les a encouragés à demeurer engagés afin d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants.

Au nom de l'ensemble des récipiendaires, la jeune Diomandé Mawa, élève en classe de CM2, a exprimé une vive gratitude envers Mme Amy Vagondo pour cette attention particulière. Elle a promis, avec ses camarades, de redoubler d'efforts à l'école et de faire bon usage des présents reçus.

« Vous nous permettez de vivre un Noël heureux comme tous les enfants », a-t-elle déclaré avec émotion.

Déjà mobilisée lors de la rentrée scolaire pour offrir des kits aux élèves, l'ong Wou-Flo confirme une fois de plus son engagement constant en faveur des communautés de Biankouma. Le maire de la commune, Gba Maniga Jean-Jacques, a salué cette initiative qui, selon lui, contribue à renforcer la cohésion sociale et à offrir aux enfants « un Noël digne et chaleureux ».

Le jeudi 18 décembre, l'esprit de Noël se poursuivra avec une nouvelle action solidaire : les tout-petits de la Pouponnière de Zlanwopleu, dans la commune de Man, recevront à leur tour la visite du Père Noël.