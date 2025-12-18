Cote d'Ivoire: Formation - Les auditeurs du Centre AY Solutions reçoivent leurs parchemins

La cérémonie de graduation des bénéficiaires des programmes du Centre AY Solutions, tenue le 13 décembre 2025 à Abidjan-Cocody, a mis en lumière un triptyque clé : compétences, opportunités et employabilité. À travers les programmes Youth in Industry, Youth in Aviation and Tourism et Youth Dig'Tech, les jeunes formés ont célébré la fin d'un cycle et l'ouverture vers de nouvelles perspectives professionnelles, soutenus par un réseau de 170 entreprises partenaires.

Au coeur de l'événement, un panel a nourri la réflexion sur le thème : « Compétences et opportunités : comment la formation et les métiers bâtissent l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire ? ». Les échanges ont réuni Kouadio Yao Nadia, directrice d'Afrik Beton ; Georges Yao, Ceo de Kaizen Training, et Koné Pitou Marie, chargée de recrutement chez Talent2Africa. Tous ont insisté sur l'adéquation entre la formation et le marché du travail, la montée en compétences et la nécessité de rapprocher les jeunes des réalités de l'entreprise.

Fondateur et directeur exécutif de Youth Education, du Centre AY Solutions et de Youth Media, Franck Gozé a dressé un bilan dense des dix années d'action de son organisation. « Dix ans, c'est un parcours, une trajectoire et un impact réel », a-t-il souligné, rappelant l'existence de six bureaux régionaux, de plus de 48 employés permanents, de milliers de bénévoles et de plus de 310 activités menées.

De l'engagement communautaire à l'insertion professionnelle, la vision s'est structurée autour d'un continuum : engagement, autonomisation et information des jeunes. Pour lui, la clé réside dans la structuration, le leadership et la confiance accordée à la jeunesse. Il a lancé un appel clair à l'État, l'invitant à « s'appuyer davantage sur les organisations structurées et leur donner les moyens d'agir ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moment symbolique de la cérémonie, le représentant du ministre Mamadou Touré a remis un diplôme de félicitations à Youth Education, saluant son impact et son engagement en faveur de la jeunesse.