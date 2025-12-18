Cote d'Ivoire: Action sociale/Planting d'arbres - Deux clubs rotariens posent une action de haute portée sociale

Le Rotary Club Abidjan Horizon et le Rotary Club de San Pedro ont organisé une opération de planting d'arbres à Goreke, le 13 décembre 2025. Il s'agit d'un village situé dans la périphérie de l'Université polytechnique de San Pedro. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre des sept axes stratégiques du Rotary International, qui met un point d'honneur sur la protection de l'environnement et la lutte contre la déforestation.

Les membres des deux clubs, conduits par le président du Rotary Club Abidjan Horizon, William Yao, et le président du Rotary Club de San Pedro, Deh Henri, ont planté des arbres sur une superficie d'un hectare, complétant ainsi les quatre hectares de la zone à reboiser. Cette initiative vise à renforcer la collaboration entre les clubs, à promouvoir l'amitié rotarienne et à contribuer à la protection de l'environnement.

Dans son intervention, le président William Yao a rappelé les trois objectifs majeurs de cette action : renforcer la collaboration entre les clubs autour d'actions communes, consolider l'amitié rotarienne et protéger l'environnement à travers la plantation d'arbres. Il a également exprimé sa gratitude aux équipes de la Sodefor et de la Direction régionale des Eaux et Forêts de San Pedro pour leur expertise et leur accompagnement.

Le président William Yao a assuré que cette action ne serait pas la dernière et que les deux clubs continueront à travailler ensemble afin de reboiser l'ensemble de la parcelle attribuée. Il convient de rappeler que cette initiative a été lancée lors de la 41e réunion des clubs Rotary de Côte d'Ivoire, en février 2024, grâce au don de la parcelle par le président de l'Université de San Pedro.

Cette opération de plantation d'arbres illustre l'engagement des Rotary Clubs de Côte d'Ivoire en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation de la nature. Les deux clubs ont réaffirmé leur volonté de poursuivre cette action dans les années à venir, en collaboration avec la Sodefor et la Direction régionale des Eaux et Forêts de San Pedro.