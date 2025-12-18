Cote d'Ivoire: Théâtre/« 220 logements » - Quand la créativité désamorce les tensions

Main dans la main, la Fabrique culturelle et la Délégation de l'Union européenne conduisent un projet culturel, social et politique visant à promouvoir la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire.

La Fabrique culturelle, sise aux Deux-Plateaux, a été le théâtre le 12 décembre 2025, de la représentation de la pièce « 220 logements ». Cette oeuvre théâtrale, au ton introspectif, replonge le spectateur dans les tumultes de la décennie 2000-2010 en Côte d'Ivoire, tout en suggérant une réflexion collective en vue d'asseoir un véritable dialogue national, ciment d'une nation plus soudée.

Installé au premier rang, aux côtés de nombreuses personnalités de haut rang, l'ambassadeur de l'Union européenne, Irchad R. Razaaly, partenaire de ce projet culturel, a saisi la symbolique du moment pour adresser des messages aux nombreux jeunes présents. « À travers cette pièce, nous souhaitons aider à passer le relais aux jeunes générations, cette jeunesse que vous représentez, dont nous parlons tant et qui est au coeur de ce que nous souhaitons faire (...) Ce que nous attendons de vous, c'est que vous contribuiez à ce que les processus électoraux se déroulent toujours dans de bonnes conditions en Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

Pour Irchad R. Razaaly, la culture est un outil de diplomatie et de cohésion sociale d'une « redoutable efficacité ». Elle doit donc continuer à jouer pleinement ce rôle, surtout en cette période préélectorale.

Ce spectacle théâtral s'inscrit dans un projet culturel, social et politique plus vaste, dénommé « Je vote la paix », fruit d'un partenariat entre la Fabrique culturelle, acteur clé de la médiation par les arts depuis 2013, et la délégation de l'Union européenne. Il se déclinera en une série de spectacles véhiculant un même message : la paix, le pardon, la cohésion sociale et l'éducation à la citoyenneté.

La Fabrique culturelle apporte son savoir-faire en matière d'animation sociale et sa connaissance des territoires, tandis que la délégation de l'Union européenne met à profit son expertise en matière de promotion de la démocratie, des droits humains et de prévention des conflits.