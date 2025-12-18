Gabon: Le Sénat élit à sa tête Huguette Nyana Ekoume, une juriste encore peu connue du grand public

18 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Au Gabon, Huguette Nyana Ekoume a été propulsée présidente du Sénat mercredi 17 décembre 2025. Elle succède ainsi à Paulette Missambo qui a dirigé la Chambre haute du Parlement durant les deux années de la transition à la suite du coup d'État du 30 août 2023.

Comme pendant la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait confiance à une femme pour diriger le Sénat du Gabon. Militante du parti présidentiel, Huguette Nyana Ekoume incarne désormais le renouvellement de la classe politique gabonaise.

Cette juriste formée au pays est inconnue du grand public. Elle n'a jamais occupé des fonctions politiques, même si elle travaille depuis 20 ans dans la haute administration.

À la tête du Sénat, elle espère faire aboutir la loi sur la décentralisation, afin de donner plus de pouvoir aux collectivités locales. « Nous allons poursuivre ce travail qui a déjà été entamé par mes prédécesseurs, lance-t-elle. C'est-à-dire le développement de ces collectivités pour qu'on puisse véritablement parvenir à une décentralisation effective qui sera aujourd'hui le gage de la prospérité partagée avec nos populations. »

Un des plus hauts personnages de l'État

Sur le plan politique, Huguette Nyana Ekoume occupe un rang constitutionnel important. Selon l'article 46 de la Constitution, le président du Sénat assure l'intérim du chef de l'État en cas d'empêchement définitif.

« Le Sénat représente nos collectivités locales », a écrit sur X le chef de l'État dans un message de félicitations à la nouvelle présidente de la Chambre haute du Parlement.

