Centrafrique: Le pays inculpe formellement l'opposant Dominique Erenon pour «complot»

En Centrafrique, l'opposant Dominique Erenon a été formellement inculpé, notamment de complot, et écroué à la prison de Ngaragba. Il avait été arrêté le 3 octobre dernier à sa descente d'avion à Bangui. Il était détenu jusque-là mais ne connaissait pas les charges retenues à son encontre.

Littéralement cueilli à son retour en Centrafrique après trois années en France, Dominique Erenon se trouvait depuis dans les locaux de la Section de recherches et d'investigations (SRI), en bonne santé et bien traité.

Il a été auditionné pour la première fois le 17 décembre par le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance (TGI) de Bangui. Zéphirin Yassengba l'a formellement inculpé de huit chefs d'accusation, dont « complot », association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, incitation à la haine, diffusion de fausses nouvelles ou offense contre les dépositaires des pouvoirs publics.

Dominique Erenon a, dans la foulée, été transféré à la prison de Ngaragba, à l'est de Bangui.

Selon son avocat, Maître Aristide Ndjapou, le président du parti Marche pour la démocratie et le salut du peuple (MDSP) a repoussé ces accusations.

Le juge n'a pas communiqué les pièces du dossier

Le juge n'a pas communiqué les pièces du dossier, il a évoqué une liste de 52 personnes avec lesquelles Dominique Erenon aurait été en contact, dont Alexandre-Ferdinand Nguendet, ancien dirigeant de la transition, en fuite à l'étranger et poursuivi par contumace depuis qu'il a appelé en juin 2023 à renverser le président Faustin-Archange Touadéra.

Spécialiste de droit constitutionnel, Dominique Erenon comptait reprendre ses enseignements à l'université de Bangui, ainsi que ses activités politiques. Il demandait un dialogue politique en amont des élections.