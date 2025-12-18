Cote d'Ivoire: Guide syndical de sensibilisation - Des jeunes cacaoculteurs des 5 centrales syndicales en atelier pour valider le document

Ils sont une quinzaine de jeunes issus des centrales syndicales Ugtci, Dignité, Fesaci-CG, Unatrci et Humanisme à prendre part à l'atelier de validation du Guide syndical de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des jeunes cacaoculteurs sur la transition juste, organisé au siège de l'Ugtci, à Treichville, le mercredi 17 décembre 2025.

L'objectif de cet atelier est de valider, de manière participative et consensuelle, le guide syndical de sensibilisation et de plaidoyer destiné aux jeunes cacaoculteurs sur la transition juste. Il s'agit notamment de présenter la version provisoire du guide aux parties prenantes, de recueillir les observations, amendements et contributions des participants, et de s'assurer de la cohérence du contenu avec les orientations du Bureau international du travail (Bit), les politiques nationales, les pratiques syndicales ainsi que les besoins des jeunes.

Selon Kouman Elysée, consultant, cette étude vise à comprendre les défis auxquels sont confrontés les jeunes travailleurs du secteur du cacao.

À l'issue de l'étude, deux constats majeurs ont été relevés. Le premier concerne le défi climatique, qui, selon lui, entraîne des pertes importantes dans les récoltes. « L'autre défi que nous avons constaté sur le terrain est celui du travail décent, notamment l'irrégularité des revenus et la question de la protection sociale. À partir de ces défis identifiés, le guide permet d'orienter des pistes de solutions au niveau de l'intersyndical », a-t-il précisé.

Il a également souligné que le travail repose sur trois axes principaux. Le premier concerne la mobilisation et la sensibilisation des jeunes travailleurs du secteur du cacao. Le deuxième porte sur la négociation. « La négociation vise à faire en sorte que ces conditions de travail difficiles deviennent plus décentes. Le troisième axe est celui du plaidoyer auprès des autorités, afin que l'intersyndical puisse prendre toute sa part dans ce que nous appelons les contributions déterminées au niveau national, dans le cadre de l'Accord d'Ivoire 2025. Dans ces contributions, une place importante est accordée aux jeunes », a appuyé Kouman Elysée.

Il a enfin relevé que cet atelier constitue une opportunité pour l'intersyndical de plaider auprès des autorités afin que la question du travail décent des jeunes soit prise en compte dans la filière cacao.

Pour sa part, Joseph Koffi Akanza, troisième secrétaire général adjoint de l'Ugtci, a salué cette rencontre qui, selon lui, contribuera à préparer la génération future appelée à assurer la relève syndicale, une étape incontournable. « Cet atelier de restitution des travaux, à travers notamment le guide élaboré, va orienter les uns et les autres sur le sentier de la filière cacao, qui est très importante pour notre économie », s'est-il réjoui.