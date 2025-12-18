Cote d'Ivoire: 5e édition du dîner de gala de la Fondation Lya - La culture libanaise célébrée sous toutes ses coutures

18 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Faustin Ehouman

La Fondation Lya a organisé son traditionnel dîner de gala de bienfaisance, le 12 décembre, à Port-Bouët, avec comme pays à l'honneur le Liban.

Cette année, le Liban était à l'honneur lors du traditionnel dîner de gala de la Fondation Lya, tenu le 12 décembre 2025 au Radisson Blu Hôtel, situé dans la zone aéroportuaire. L'événement, qui en était à sa 5e édition, a choisi de magnifier la culture de ce pays « ami » et « frère » de la Côte d'Ivoire. Cuisine, breuvages, pâtisseries, musique... l'âme du Liban a été offerte aux centaines de participants à la soirée.

Le thème, « Le Liban, terre de civilisation, terre de culture, terre de beauté », a souligné la présidente de la Fondation Lya, Dr Myriam Kadio-Morokro, constituait un vibrant hommage à la République libanaise ainsi qu'à la contribution « inestimable » de sa diaspora au développement de la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Après avoir exploré trois continents, nous sommes enchantés d'avoir posé nos valises cette année en Orient, précisément au Liban. Je voudrais ici reconnaître et saluer solennellement l'engagement manifesté par l'ambassadrice en faveur de la santé de l'enfant, un domaine qui constitue l'une de nos priorités », a déclaré Dr Kadio-Morokro.

L'éclat de l'événement a été rehaussé par la présence de Magida Karaki, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Liban, marraine de cette édition. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays à appuyer les initiatives en faveur des enfants malades. Selon elle, soutenir les enfants souffrant de la drépanocytose est un acte de responsabilité. « En unissant nos efforts, nous offrons bien plus que de l'espoir aux enfants malades ; nous défendons la dignité humaine », a-t-elle souligné.

Pour joindre l'acte à la parole, la diplomate a effectué, au nom de l'ambassade, un don en numéraire de 10 millions de Fcfa à la Fondation Lya. Cette contribution a permis de rapprocher significativement la fondation de l'objectif de 30 millions de Fcfa fixé pour ce gala.

Selon sa présidente, ces fonds seront entièrement consacrés au financement de deux projets phares en 2026 : une lutte intensifiée contre la drépanocytose, à travers le doublement du dépistage dans les régions de Gbêkê et du Hambol ; ainsi que le déploiement de 1 000 carnets électroniques de santé afin d'optimiser le suivi médical des enfants drépanocytaires à Anani, Tiassalé et Bouaké.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.