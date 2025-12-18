Cote d'Ivoire: 5e édition du dîner de gala de la Fondation Lya - La culture libanaise célébrée sous toutes ses coutures

La Fondation Lya a organisé son traditionnel dîner de gala de bienfaisance, le 12 décembre, à Port-Bouët, avec comme pays à l'honneur le Liban.

Cette année, le Liban était à l'honneur lors du traditionnel dîner de gala de la Fondation Lya, tenu le 12 décembre 2025 au Radisson Blu Hôtel, situé dans la zone aéroportuaire. L'événement, qui en était à sa 5e édition, a choisi de magnifier la culture de ce pays « ami » et « frère » de la Côte d'Ivoire. Cuisine, breuvages, pâtisseries, musique... l'âme du Liban a été offerte aux centaines de participants à la soirée.

Le thème, « Le Liban, terre de civilisation, terre de culture, terre de beauté », a souligné la présidente de la Fondation Lya, Dr Myriam Kadio-Morokro, constituait un vibrant hommage à la République libanaise ainsi qu'à la contribution « inestimable » de sa diaspora au développement de la Côte d'Ivoire.

« Après avoir exploré trois continents, nous sommes enchantés d'avoir posé nos valises cette année en Orient, précisément au Liban. Je voudrais ici reconnaître et saluer solennellement l'engagement manifesté par l'ambassadrice en faveur de la santé de l'enfant, un domaine qui constitue l'une de nos priorités », a déclaré Dr Kadio-Morokro.

L'éclat de l'événement a été rehaussé par la présence de Magida Karaki, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Liban, marraine de cette édition. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays à appuyer les initiatives en faveur des enfants malades. Selon elle, soutenir les enfants souffrant de la drépanocytose est un acte de responsabilité. « En unissant nos efforts, nous offrons bien plus que de l'espoir aux enfants malades ; nous défendons la dignité humaine », a-t-elle souligné.

Pour joindre l'acte à la parole, la diplomate a effectué, au nom de l'ambassade, un don en numéraire de 10 millions de Fcfa à la Fondation Lya. Cette contribution a permis de rapprocher significativement la fondation de l'objectif de 30 millions de Fcfa fixé pour ce gala.

Selon sa présidente, ces fonds seront entièrement consacrés au financement de deux projets phares en 2026 : une lutte intensifiée contre la drépanocytose, à travers le doublement du dépistage dans les régions de Gbêkê et du Hambol ; ainsi que le déploiement de 1 000 carnets électroniques de santé afin d'optimiser le suivi médical des enfants drépanocytaires à Anani, Tiassalé et Bouaké.