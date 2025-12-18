Afrique de l'Ouest: Bons et obligations du trésor - Le Burkina lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Le Burkina Faso a levé avec succès le mercredi 17 décembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 54,999 milliards FCFA au terme de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 ans, 5 ans et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication 50 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs s'élève à 74,931 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 149,86%.

Le montant des soumissions retenu est de 54,999 milliards FCFA et celui rejeté 19,931 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 73,40%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,43% pour les bons, 6,60% pour les obligations de 3 ans, 6,82% pour celles de 5 ans et 7,06% pour celles de 7 ans.

L'émetteur compte rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 16 décembre 2026. Le paiement des intérêts s'effectuera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant les obligations, le Trésor Public burkinabé entend rembourser leur capital le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 décembre 2028 pour celles de 3 ans, au 18 décembre 2030 pour celles de 5 ans et au 18 décembre 2032 pour celles de 5 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera par an au taux de 6,00% pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans.