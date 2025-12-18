Madagascar: Ambohimangakely - Un véhicule termine sa course dans un magasin

18 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Il y a quelques semaines, un accident de la circulation s'est produit à Ambohimangakely.

Un véhicule a quitté la chaussée avant de terminer sa course dans un magasin de vente de produits high-tech, faisant un blessé et causant d'importants dégâts matériels.

Selon les informations recueillies, le conducteur aurait tenté d'éviter une bicyclette ayant traversé brusquement la route, entraînant la perte de contrôle du véhicule. La victime, qui se trouvait à l'intérieur du magasin au moment des faits, a été rapidement prise en charge par les secours et évacuée vers un établissement hospitalier. Aucun décès n'a été enregistré.

Cet accident met une nouvelle fois en évidence les problèmes récurrents de sécurité routière dans la zone. Le renforcement des dispositifs de signalisation et des mesures de prévention demeure une nécessité afin d'éviter la répétition de tels incidents.

