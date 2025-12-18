Madagascar: Projet Volobe Amont - Une nouvelle barge pour sécuriser la traversée sur le fleuve Ivondro

Le projet hydroélectrique Volobe Amont continue de générer des retombées concrètes au profit des communautés locales, alors même que l'aménagement de la future centrale de 120 MW se trouve encore en phase de préparation.

Une nouvelle barge est mise à l'eau officiellement sur le fleuve Ivondro, pour sécuriser les traversées et à renforcer la dynamique économique dans la zone. Samedi dernier, à Andringaringa (commune rurale de Fanadrana, district de Toamasina II), la Compagnie Générale Hydroélectrique de Volobe (CGHV) a procédé à l'inauguration de sa nouvelle barge baptisée « VOLOBE AMONT », avec les autorités locales.

D'une capacité de 30 tonnes, l'infrastructure vise à améliorer la mobilité quotidienne des riverains, en particulier dans une zone où le franchissement du fleuve constitue un passage incontournable pour les ménages, les écoliers et les commerçants.

Pour la compagnie, cette réalisation traduit une volonté d'accompagner le territoire au-delà du seul chantier énergétique. « Penser aux élèves et femmes traversant ce fleuve en toute sécurité est une fierté pour nous. Voir le flux commercial améliorant le tissu économique local est notre satisfaction », a déclaré Rémy Huber, directeur général de la CGHV.

Impacts importants

Le responsable souligne également que ces avancées s'inscrivent dans une dynamique collective, portée par « la vision de l'État malagasy », l'engagement des parties prenantes, des actionnaires et des équipes mobilisées sur le terrain, appelant à « continuer dans ce sens pour l'intérêt de tous ».

Selon les informations communiquées, près de 70.000 personnes devraient bénéficier directement de cette nouvelle infrastructure, en facilitant les déplacements, l'accès aux services essentiels et le transport de marchandises. En attendant le lancement effectif des travaux de la centrale, Volobe Amont affirme ainsi sa présence par des actions à impact immédiat, renforçant la sécurité et la vie économique autour de l'Ivondro.