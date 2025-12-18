Madagascar: Transport aérien - Retour de Ewa Air sur la ligne Antananarivo Mayotte

EWA Air fait son retour à Tananarive à Madagascar

Ewa Air fait son retour sur le transport aérien malgache. La compagnie aérienne mahoraise est de nouveau sur la ligne Antananarivo-Mayotte. Le premier vol Mayotte-Antananarivo a eu lieu samedi dernier avec 64 passagers à son bord, soit 100% de remplissage.

Conformément à la tradition, l'appareil d'Ewa a été accueilli comme il se doit avec le traditionnel Water Salute des pompiers de l'Aéroport de Tananarive. Drissa Samaké, directeur général de la compagnie & Paul Bouziat, responsable commercial, ont fait spécialement le déplacement pour l'occasion. Ce premier vol marque le grand retour d'Ewa Air à Tananarive. La compagnie mahoraise opérera désormais 2 vols par semaine, dans un premier temps de façon saisonnière, chaque lundi et samedi, au moyen de sa flotte d'ATR 72-600, de 64 sièges :

« Nous sommes heureux d'être à Tananarive ce jour pour annoncer le retour de nos vols directs entre Mayotte et la capitale de la Grande île. La reprise de cette desserte est une étape importante dans le développement d'Ewa Air. Tananarive représente un fort potentiel pour la compagnie tant au niveau économique que touristique. C'est une ligne qui vient répondre à une forte demande de notre clientèle. Un lien fort existe entre nos deux îles et c'est en partie pour cette raison que nous envisageons d'installer cette nouvelle liaison dans la durée. Actuellement, nos vols sont proposés de façon saisonnière jusqu'à la fin du mois de mars et nous espérons pouvoir poursuivre au-delà », a déclaré Drissa Samake, directeur général d'Ewa Air.