Madagascar: Transport aérien - Retour de Ewa Air sur la ligne Antananarivo Mayotte

18 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

EWA Air fait son retour à Tananarive à Madagascar

Ewa Air fait son retour sur le transport aérien malgache. La compagnie aérienne mahoraise est de nouveau sur la ligne Antananarivo-Mayotte. Le premier vol Mayotte-Antananarivo a eu lieu samedi dernier avec 64 passagers à son bord, soit 100% de remplissage.

Conformément à la tradition, l'appareil d'Ewa a été accueilli comme il se doit avec le traditionnel Water Salute des pompiers de l'Aéroport de Tananarive. Drissa Samaké, directeur général de la compagnie & Paul Bouziat, responsable commercial, ont fait spécialement le déplacement pour l'occasion. Ce premier vol marque le grand retour d'Ewa Air à Tananarive. La compagnie mahoraise opérera désormais 2 vols par semaine, dans un premier temps de façon saisonnière, chaque lundi et samedi, au moyen de sa flotte d'ATR 72-600, de 64 sièges :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous sommes heureux d'être à Tananarive ce jour pour annoncer le retour de nos vols directs entre Mayotte et la capitale de la Grande île. La reprise de cette desserte est une étape importante dans le développement d'Ewa Air. Tananarive représente un fort potentiel pour la compagnie tant au niveau économique que touristique. C'est une ligne qui vient répondre à une forte demande de notre clientèle. Un lien fort existe entre nos deux îles et c'est en partie pour cette raison que nous envisageons d'installer cette nouvelle liaison dans la durée. Actuellement, nos vols sont proposés de façon saisonnière jusqu'à la fin du mois de mars et nous espérons pouvoir poursuivre au-delà », a déclaré Drissa Samake, directeur général d'Ewa Air.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.