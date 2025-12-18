Madagascar: CUA-RIF - Des services médicaux gratuits au bénéfice des femmes

Les actions de proximité en matière de santé publique se poursuivent dans la capitale. Des consultations médicales gratuites, spécialement dédiées aux femmes, ont été organisées et se tiennent encore aujourd'hui et demain sur plusieurs sites d'Antananarivo, notamment au CSBII d'Andravoahangy, au foyer pour personnes âgées de Soavinimerina ainsi qu'au terrain de basket d'Anosisoa.

Cette initiative comprend des consultations générales, des soins dentaires tels que les extractions et le retrait de prothèses, mais aussi des séances de sensibilisation axées sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Une attention particulière est portée à la prévention, considérée comme un levier essentiel dans l'amélioration de la santé féminine.

3 500 femmes

Selon les explications du Dr Herivonina Derice, directeur de la Santé publique auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), l'objectif de cette campagne est de toucher environ 3500 femmes.

Toutefois, toutes les personnes qui se présentent sur les sites sont prises en charge, sans distinction. « L'essentiel est d'encourager les femmes à consulter et à s'informer, afin de prévenir les maladies évitables », a-t-il souligné.

Santé de proximité

Les services proposés sont entièrement gratuits et concernent les six arrondissements de la capitale. À travers cette démarche, la CUA entend renforcer l'accès équitable aux soins de santé, tout en sensibilisant davantage la population féminine aux enjeux liés au dépistage précoce et au suivi médical régulier.

Cette opération s'inscrit dans une politique de santé de proximité visant à rapprocher les services médicaux des citoyens, en particulier des femmes, souvent les plus exposées aux difficultés d'accès aux soins.