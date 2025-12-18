Madagascar: Recherche scientifique - 33 chercheurs pour un million d'habitants au pays

Dans un monde où les pays développés comptent souvent plusieurs milliers de chercheurs par million d'habitants, Madagascar peine à exister sur la carte de la recherche.

« Environ 33 chercheurs équivalent temps plein pour un million d'habitants : c'est ce que révèlent les données d'organismes internationaux tels que l'Unesco ou encore le Global Innovation Index 2024, publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sur la densité des chercheurs à Madagascar. Un chiffre qui traduit un état de la recherche presque embryonnaire, caractérisé par des laboratoires sous-équipés, une raréfaction des postes stables pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs, ainsi qu'un financement public marginal. Sur ce dernier point, les mêmes données indiquent que les dépenses consacrées à la recherche sont évaluées à environ 0,01% du PIB. Une faiblesse qui n'est pas uniquement conjoncturelle, mais relève d'une fragilité structurelle.»

Néfastes

Les conséquences de ce manque de capital humain et d'investissements dépassent largement le champ académique. Le coût est bien réel : le pays dispose d'une capacité réduite à développer des solutions locales, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture ou de la gestion climatique.

À cela s'ajoutent la fuite des talents vers l'étranger et une dépendance accrue aux expertises externes. Par ailleurs, la Grande île peine à transformer ses atouts -- biodiversité, agriculture, ressources naturelles en innovations locales, faute de politiques publiques appuyées sur une base scientifique solide.

Le pays devient alors consommateur de solutions importées, souvent inadaptées à ses réalités. Cette ère de refondation constitue une opportunité de rompre avec cette dynamique et de lancer Madagascar dans la course à l'économie du savoir.

Un sursaut qui devrait s'opérer à travers un choix politique clair, faisant de la recherche non plus un luxe, mais une infrastructure stratégique, au même titre que l'énergie, les transports ou les ressources stratégiques.