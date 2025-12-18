Madagascar: Rap solidaire - Quand la musique se mobilise pour la vie

Le 13 décembre dernier, Chez Papa Isoraka a accueilli un concert solidaire initié par Doubl'e'nn et Laz du Clan Bogota, figures emblématiques du rap malgache. Plus qu'un spectacle, l'événement a réuni artistes et public autour d'une cause urgente : soutenir Tahiry Masina, 16 ans, atteinte d'une insuffisance rénale chronique.

Accompagnés de plusieurs artistes de la scène urbaine, tels que AnnieJ, Buddha El Taga, Skinto Kalaza, Zoub'A.k.a 102 Fassad, Zombi, Rajdy, Ti-Ah, Big Jim Dah et plusieurs autres, les deux rappeurs ont offert une soirée marquée par la solidarité et le partage.

Organisé en collaboration avec l'association MASA, le concert visait à collecter des fonds pour financer une greffe rénale indispensable, prévue en Inde, dont le coût est estimé à 24 000 euros.

L'intégralité des recettes a été reversée à la famille, avec l'appui d'une cagnotte en ligne ouverte au public. À travers cette initiative, le rap a une nouvelle fois démontré qu'il peut être une voix engagée, capable de rassembler et de porter des combats humains essentiels.