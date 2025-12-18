Madagascar: Spoliation foncière à Nosy/Be - Le détournement de 416 hectares de la Sirama S.A. devant le PAC

Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) a rendu publique l'évolution d'une affaire portant sur le détournement et la spoliation présumée de plus de 416 hectares de terrains appartenant à la société d'État Sirama S.A.

Sirama S.A., située à Nosy Be Hell-Ville. Les faits seraient liés à des manœuvres frauduleuses impliquant des baux emphytéotiques et des cessions foncières irrégulières. Ouverte en mars 2025, l'enquête du Bianco a conduit, le 16 décembre dernier, à la présentation des personnes mises en cause devant le Parquet du Pôle Anti-Corruption (PAC) d'Antananarivo.

La Sirama S.A., dont le siège est dans la capitale, s'est constituée partie civile. Les faits reprochés auraient été commis principalement entre 2011 et 2018 et auraient permis l'appropriation puis la revente illicite de terrains non déclassés, au détriment de la Sirama S.A. et du patrimoine foncier de l'État. En raison de leur superficie et de leur emplacement stratégique à Nosy Be, la valeur des terrains concernés est estimée à plusieurs dizaines de milliards d'ariary.

À l'issue du déferrement, le gérant de la société Maintso Madagascar SARL, présenté comme l'instigateur principal, a été placé en détention préventive à la Maison centrale d'Antanimora. L'ancien président du Conseil d'administration de la Sirama S.A. a, pour sa part, été placé sous contrôle judiciaire, dans l'attente du procès et sous réserve de la présomption d'innocence.

Le Bianco a enfin précisé que la procédure engagée repose exclusivement sur des faits de spoliation foncière, d'infractions économiques, de corruption et de blanchiment de capitaux, indépendamment de toute considération politique.