Madagascar: Karaté/do - Un Gasshuku national historique avant le premier championnat par équipe

Rideau hier sur la première édition du Gasshuku national. La semaine du karaté-do malgache se poursuit encore pendant trois jours avec une grande nouveauté : le tout premier championnat de Madagascar par équipe.

Le Palais des Sports de Mahamasina continue de vibrer au rythme du karaté-do. Ce premier Gasshuku national aura été une édition particulièrement enrichissante. Athlètes, arbitres, coachs et administrateurs y ont trouvé une occasion précieuse de se recycler, de renforcer leurs acquis et de progresser davantage dans la discipline. Pendant trois jours, les quatre grandes écoles à savoir Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu et Shito-ryu, ont été mises en lumière par leurs experts malgaches respectifs.

Les participants ont également bénéficié des partages d'expériences des quatre pionniers du karaté-do malgache, Hanshi Jean David Randriamalala, Roger Andrianizahana, Hugues Raharimanantsoa et Ho-Fuh Lone, présents pour l'occasion. Le président de la Fédération malgache de karaté, Émile Ratefinanahary, a officiellement clôturé ce stage technique hier. Dans son allocution, il a annoncé la suite du programme : la première édition du championnat de Madagascar par équipe senior.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Gasshuku national sera désormais obligatoire pour les maîtres de salle, les conseillers techniques régionaux, les responsables techniques des sections, les arbitres et les entraîneurs. C'est à travers ce rendez-vous que nous assurerons le recyclage et l'harmonisation du niveau des quatre écoles. Je remercie tous les participants de cette première édition. Vous êtes venus nombreux, même des ligues les plus éloignées, notamment de Fort-Dauphin. Merci pour votre engagement. Mes remerciements vont également aux experts qui ont partagé leurs expériences », a-t-il déclaré.

Le président a également rappelé l'obligation pour tous ces acteurs de détenir le Diplôme d'animateur fédéral, dont la troisième promotion débutera en février 2026. Il a aussi souligné que tous les karatékas doivent désormais s'affilier à l'une des quatre écoles reconnues. Après les inscriptions et l'accréditation, la semaine du karaté malgache se poursuit donc avec le championnat de Madagascar par équipe.

Les éliminatoires et le repêchage se tiendront samedi, tandis que la finale pour le bronze et la grande finale auront lieu dimanche. La cérémonie de clôture comprendra la remise des trophées ainsi que la distribution des certificats aux candidats ayant validé leur examen lors du Gasshuku.