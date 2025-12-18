Madagascar: Pureplay Football League - Elgeco Plus remet son titre en jeu

Le championnat de Madagascar de football de première division « Pureplay Football League », lance officiellement sa saison 2025-2026 ce dimanche 21 décembre. Après une réunion technique tenue mardi, le calendrier de la première journée a été validé, avec huit matchs étalés sur trois jours : les 21, 27 et 28 décembre.

Pour cette édition, seize équipes sont engagées, réparties en deux conférences afin de faciliter les déplacements et intensifier la compétition régionale. La conférence Nord regroupe Fosa Juniors, Tsaramandroso Formation, AS Fanalamanga, FC Rouge, TGBC, Cosfa, Ajesaia et Clinique Zanatany. Dans la conférence Sud, on retrouve le champion en titre Elgeco Plus, aux côtés d'Antimo Record, Disciples FC, COSPN, CFFA, Uscafoot, AS Avenir Sainte Anne et Mama FC.

Le format adopté prévoit une phase de conférences en matchs aller-retour, où chaque équipe affrontera deux fois ses adversaires de groupe. Les quatre premiers de chaque conférence accéderont aux quarts de finale, disputés également en aller-retour. Les demi-finales suivront le même principe, avant une finale en match unique qui couronnera le nouveau champion.

Le coup d'envoi sera donné le 21 décembre avec quatre rencontres : Fosa Juniors recevra Tsaramandroso FC à Majunga, Elgeco Plus affrontera As Avenir Sainte Anne au By-pass, CFFA jouera contre Uscafoot à Iavoloha, et Mama FC accueillera Disciples FC à Imerintsiatosika.

La suite de la journée se poursuivra le 27 décembre avec AS Fanalamanga contre Ajesaia à Ambatondrazaka et TGBC face à Cosfa à Tamatave. Enfin, le 28 décembre, la Clinique Zanatany défiera FC Rouge à Port Berger, tandis qu'Antimo Record recevra COSPN à Toliara. Cette nouvelle saison s'annonce passionnante, avec Elgeco Plus prêt à défendre son titre face à une concurrence renforcée.