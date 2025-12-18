Soudan: 56 organisations participent aux célébrations de Gezira marquant la Journée internationale volontaire

La Commission de l'aide humanitaire et de l'action volontaire de l'État de Gezira a célébré Mercredi la Journée internationale bénévole sous le slogan « Le travail bénévole ne connaît ni frontières ni limites », avec la participation de 56 organisations bénévoles nationales et étrangères

Le ministre de l'assistance et du Développement social de l'État, Yasser Khidir Nassar, s'est adressé à la célébration organisée en l'honneur de l'événement, affirmant que le travail bénévole reflète la culture et les valeurs soudanaises en matière de Nafir, de secours et de solidarité.

Le ministre a salué les efforts des bénévoles qui soutiennent les efforts du gouvernement de l'État pour normaliser la vie et reconstruire ce qui a été détruit par la milice terroriste de la famille Daglo, en particulier dans les secteurs de la santé, de services et de l'aide humanitaire.

Il a souligné que les expositions qui ont accompagné la célébration reflétaient l'héritage culturel et civilisationnel des habitants de l'Etat.

Pour sa part, le commissaire à l'aide humanitaire de l'État, Asaad Al-Sir a souligné que la célébration de la Journée internationale volontaire vise à refléter les activités et les événements des organisations humanitaires et à documenter les rôles du travail volontaire et la contribution des volontaires à l'atténuation des effets de la guerre, appelant tous les secteurs de la jeunesse à soutenir les programmes et les plans du gouvernement de l'État en matière de développement et de reconstruction.

Au début de la cérémonie, le représentant des organisations, Mamoun Moussa, a affirmé que tous les efforts et le travail des organisations dans l'État est un droit dû pour les habitants de Gezira, tout en réaffirmant l'engagement des organisations à poursuivre les efforts jusqu'à ce que l'Etat de Gezira revienne à son statut précédent moteur de l'économie nationale et de réserve alimentaire.

La célébration s'est accompagné des expositions patrimoniales, populaires et économiques qui reflétaient l'héritage des habitants de Gezira.