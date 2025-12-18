Congo-Kinshasa: Silas Mimile publie - « Chef, les fondamentaux d'un leadership stratégique »

18 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'écrivain congolais Silas Mimile Makangu vient de publier un ouvrage intitulé « Les fondamentaux d'un leadership stratégique » aux éditions Kabbod.

Dans ce livre de 183 pages réparties en 11 chapitres, l'auteur déjà fort de plusieurs publications plonge dans l'intimité du pouvoir et définit la mission, qu'il qualifie de quasi divine, d'un chef.

Il y évoque les qualités à valoriser ainsi que les défauts à éviter absolument. L'écrivain brosse également le portrait du véritable leader, tout en relançant le débat : être chef est-ce une vocation ou une ambition ? Est-ce inné ou acquis ?

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.