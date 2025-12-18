Congo-Kinshasa: Silas Mimile publie - « Chef, les fondamentaux d'un leadership stratégique »

L'écrivain congolais Silas Mimile Makangu vient de publier un ouvrage intitulé « Les fondamentaux d'un leadership stratégique » aux éditions Kabbod.

Dans ce livre de 183 pages réparties en 11 chapitres, l'auteur déjà fort de plusieurs publications plonge dans l'intimité du pouvoir et définit la mission, qu'il qualifie de quasi divine, d'un chef.

Il y évoque les qualités à valoriser ainsi que les défauts à éviter absolument. L'écrivain brosse également le portrait du véritable leader, tout en relançant le débat : être chef est-ce une vocation ou une ambition ? Est-ce inné ou acquis ?