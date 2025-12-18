Congo-Kinshasa: Plus de 68 000 ménages ciblés dans la distribution des moustiquaires imprégnées à Kindu

18 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 68 000 ménages vont bénéficier de moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action, distribuées depuis mardi 16 décembre à Kindu, chef-lieu du Maniema.

Cette campagne est menée par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), avec l'appui de ses partenaires. L'opération a été lancée à la tribune centrale de Kindu par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Maniema.

La province a reçu plus de 2 millions de moustiquaires destinées aux ménages des 18 zones de santé. Les relais communautaires, organisés en équipes de deux, passent dans chaque ménage et distribuent les moustiquaires en fonction de la taille de la famille.

« Je remercie les relais communautaires parce qu'ils viennent de me donner cinq moustiquaires. Celles-ci serviront uniquement au bien de ma famille. Je vais les utiliser pour dormir avec mes enfants afin de nous protéger contre la malaria », a expliqué Marie Bahati, mère de famille.

L'autorité provinciale met en garde tous les intervenants contre la fraude. Corneille Katisamba a souligné que les contrevenants seront sanctionnés conformément à la loi. « J'exhorte également la population à être vigilante, car ces moustiquaires sont destinées au bien-être collectif. Le gouvernement provincial assurera le suivi pour prévenir les fraudes, et ceux qui seront pris en flagrant délit seront sanctionnés conformément à la loi », a-t-il averti. À noter que l'opération de distribution est couplée au dénombrement des ménages.

