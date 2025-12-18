Congo-Kinshasa: Une centaine de cas de choléra et 10 morts en six mois à Ngandajika

Plus de 100 cas de choléra, dont 10 décès, ont été rapportés depuis le mois de juin dernier dans le territoire de Ngandajika, province de Lomami. Trois cas ont été notifiés dans la zone de santé de Kalambayi, au cours de la 49e semaine épidémiologique, soit la semaine dernière.

D'après le médecin chef de zone de santé de Kalambayi, Dr Claude Ntambua, cette situation est due au non-respect des règles d'hygiène dans cette contrée. Il demande ainsi aux autorités locales de faire de la sensibilisation leur cheval de bataille afin de lutter efficacement contre cette épidémie qui secoue actuellement les habitants de Kalambayi.

« Ce que nous demandons à la population, c'est de veiller à l'hygiène des mains, de l'eau et à l'hygiène alimentaire. Concernant le repas, il faut manger chaud et bien conserver les aliments. En ce qui concerne l'eau, elle doit être traitée de deux manières : soit par cuisson, soit par traitement médicamenteux, en utilisant les produits Aquatabs. Pour l'hygiène des mains, nous conseillons le lavage régulier des mains au savon ou à la cendre », a déclaré ce prestataire de soins.

Dr Claude Ntambua a également demandé aux mamans de se laver les mains chaque fois qu'elles changent les couches de leurs enfants ou après être allées aux toilettes. Il leur conseille en outre de se laver les mains pendant la préparation des repas.

Le médecin chef de zone de santé de Kalambayi sollicite l'aide des autorités pour renforcer la sensibilisation et même pour obliger les ménages à disposer de latrines. « Quand on défèque en brousse, tous ces déchets, lorsqu'il pleut, sont drainés vers les rivières. Après la pluie, on court vers ces mêmes rivières pour puiser de l'eau. Or, cette eau est contaminée par les matières fécales laissées en brousse », a-t-il poursuivi.